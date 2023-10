Politická Pointa N: Otázka za milion: překousli někteří voliči ODS antipatii k Andreji Babišovi?

Opozice se tento týden pokusila již potřetí v tomto volebním období vyslovit nedůvěru vládě Petra Fialy (ODS). Opět neúspěšně. Dvoudenní jednání Poslanecké sněmovny chvílemi působilo jako přehlídka ztraceného času, v obsáhlých projevech nicméně zaznívaly i zásadní postřehy pro pochopení strategie klíčových hráčů. Mezi další zprávy týdne patří opakované snahy SPD o užší spolupráci s ANO, blížící se rozhodnutí Spolu o kandidátce do eurovoleb a také dozvuky volebních modelů ze září.

Politické dění tohoto týdne shrnuje a komentuje Jan Tvrdoň.

Fialovo Imagine

Poslanecká sněmovna se v úterý dopoledne sešla, aby projednala jediný bod –⁠ návrh opozice na vyslovení nedůvěry vládě. Výsledek byl všem včetně opozice předem jasný, Fialův kabinet bude pokračovat. To se také po zhruba třiceti hodinách projevů stalo. Hnutí ANO a SPD daly dohromady pouze 85 poslanců, koalice tak pokračuje dál.

Zejména první den debaty připomínalo dění jakési paralelní předvolební mítinky. Svým způsobem mezi nimi vynikl příspěvek premiéra a předsedy ODS. Petr Fiala byl poměrně nečekaně ostrý, a nejen že se snažil pozitivně prodat výsledky koalice, neváhal také šťouchnout do lídra opozice. A tentokrát i velmi osobně, což u něj nebývá zvykem.

Následující odstavec z projevu premiéra, který pochází ze sněmovního stenoprotokolu (mimochodem –⁠ všechna čest těm, kteří podobná zasedání při zachování duševního zdraví absolvují a zapíšou), to bezezbytku dokládá.

„Kdo útočí? Andrej Babiš, politik, který nijak nepomohl této zemi. (Poslanec Babiš se směje a nahlas z lavice reaguje: Zavolejte záchranku Bohnice!) Dokonce na řadě úrovní ignoroval její bezpečnost, protože svou funkci chápal hlavně jako způsob, jak posílit svoje zisky. (Poslanec Babiš: To určitě!)“

Přímý útok na Babiše byl jednou z částí Fialova projevu. Šéfa hnutí ANO ale premiér využil jako strašáka ještě trochu jinak. Pokusil se svým voličům nastínit jakousi alternativní realitu, v níž Babiš vládne s předsedou hnutí SPD Tomio Okamurou.

„Vzpomeňte si na volby v roce 2021 a představte si, co by se s naší zemí stalo, kdyby ty volby dopadly jinak, kdyby se věci měly jinak,“ vyzval Fiala voliče, byť formálně mluvil k poslancům a poslankyním. „Představte si vládu Andreje Babiše a Tomia Okamury v čele Evropské unie. Představte si, jak dnešní opozice by reagovala na válku na Ukrajině a na všechny bezpečnostní výzvy, které nás potkaly a které nás ještě v nejbližší době mohou potkat,“ pokračoval předseda vlády.

Fialou vykreslená představa vládní sestavy v podání Babiš–Okamura pro podporovatele současné koalice jistě znamenala noční můru. Což je přesně důvod, proč o ní předseda ODS mluví.

V polovině volebního období zažívá jeho kabinet propad důvěry, s politikou je spokojeno velmi málo lidí, špatná čísla důvěry mají i špičky koalice. Fiala a spol. proto potřebují pomalu začít převracet situaci opět ve svůj prospěch.

Voličské nálady nikdo nezlomí za pár týdnů a koaliční strany se začínají snažit obnovit důvěru svých dřívějších podporovatelů. I proto Fiala přišel s osobně laděnou strategií budoucnosti, TOP 09 mluví o nutnosti zrychlit Česko (po dvou letech ve vládě…) a lidovci zase chtějí na své víkendové konferenci mluvit o plánu na další léta a dekády.

Pozitivní kampaň je jedna věc, negativní složka je ale neméně důležitá. Fialovo připomínání alternativy v podobě Babiš–Okamura bude něčím, co v následujících dvou letech zřejmě uslyšíme častěji. Je to logické. Podobné akcenty by koaličním stranám skutečně mohly část nespokojených podporovatelů nahnat zpět.

Andreji, pojďme spolupracovat. Váš Tomio

Čím Petr Fiala straší, to Tomio Okamura chce. SPD v posledních týdnech opakovaně mluví o spolupráci s hnutím ANO. Ostatně šéf hnutí to zmínil i nyní během jednání o nedůvěře vládě.

„Nechápu, proč vy v hnutí ANO pořád odmítáte v tomto spolupráci, proč jste solitéři? Myslíte, pane Babiši, že samo hnutí ANO svrhne tuto vládu? Uvidíte, že ne, že nás přehlasují. Sami nemáte šanci,“ řekl Okamura.

„Fialova vláda se drží jako klíšťata. Tak pojďme spolupracovat na ukončení Fialovy vlády! Naši voliči to od nás očekávají. Zahoďme naše osobní antipatie, přestože se lišíme v řadě zásadních programových bodů,“ vyzval předseda SPD Andreje Babiše.

Z hnutí ANO nicméně nyní zní, že s koalicí s SPD se nepočítá. Stínový premiér Karel Havlíček Deníku N řekl, že spolupráce je „no way“, pokud jsou na stole úvahy o czexitu, tedy odchodu Česka z Evropské unie. A stejně se v týdnu vyjádřila pro Seznam Zprávy i šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Já si neumím představit, že bychom vládli se stranou, která chce vystoupit z EU a z NATO. Pro nás je to nepřekročitelné,“ řekla.

Babišovi a celému jeho hnutí jasné přísliby spolupráce s SPD nyní nic nepřinesou. Jednak by voličům užší kooperací naznačil, že si pro boj s vládou mohou vybrat více stran než pouze tu nejsilnější. A vedle toho si sblížením s Okamurou může Babiš zkomplikovat cestu k části středových voličů, kteří by o volbě ANO potenciálně uvažovali.

Ostatně pro ANO je klíčové, aby mělo s SPD většinu po volbách – to by v zásadě znamenalo, že by Babiše a spol. při skládání vlády už nikdo neobešel.

Otázka za milion: opouští vládu voliči?

Premiér Fiala se tedy snaží strašit Babišem; Babiš se snaží sesbírat, co se dá; Okamura chce více spolupracovat. Komu se ale nejvíc daří? Jednoduchá odpověď zní: hnutí ANO.

V průzkumech se mu v poločase daří nejlépe a vede takříkajíc o parník. Mezi samostatnými stranami má na ODS náskok asi dvacet procentních bodů, koalici Spolu –⁠ podle Kantar CZ –⁠ poráží o bezmála patnáct procentních bodů. Klíčová otázka ovšem podle mého názoru nestojí tak, o kolik hnutí ANO vede. Zní jinak: zůstávají přes všechny problémy voliči vládě věrní, nebo odchází k opozici?

Kantar CZ přišel ve svém modelu za září se zjištěním, že dochází k přelivům od vlády k opozici –⁠ zejména od ODS –⁠, což by byla v české politice novinka. A šlo by o skutečně výrazný problém pro vládní strany a jejich šanci zopakovat volební vítězství.

Kantar CZ píše: „S letošním rokem pozorujeme trend přelivu voličů mezi vládním a opozičním táborem, což se dříve dělo spíše zřídka. Zářijové měření tento trend potvrzuje a opět ještě více prohlubuje.“

Pokud by k přelivům docházelo, znamenalo by to, že někteří voliči ODS dokázali překousnout antipatii vůči Andreji Babišovi a půjdou raději volit jeho než některou z dalších vládních stran. Řeč je o statisticky nezanedbatelném počtu voličů. Gamechanger. Šampaňské v Průhonicích.

Jenže zásadní systematické přesuny zatím další výzkumy nesledují. STEM ve své zprávě za září výslovně uvádí, že k takovým výrazným přelivům nedochází.

Další agentury, které sestavují volební modely, své výzkumy nyní nepublikovaly. Dříve však například Median žádné zásadní posuny nesledoval. Jak v září popsal jeho ředitel Přemysl Čech, vládní voliči jednoduše neviděli jinde vábivou alternativu.

Michal Kormaňák z agentury Ipsos popisuje, že ani jejich interní šetření zmíněné přelivy nesledují. „Stále je poměrně neobvyklé, pokud voliči vládních stran přecházejí k opozici a naopak,“ popisuje s tím, že podle něj je spíše pocit zklamání spojen s hledáním alternativy u jiné strany koalice, popřípadě s úvahami, že příště volit nepůjdou.

To, zda se vládní blok nezačíná poněkud lámat a voliči nezačínají sledovat i dříve ne tolik přijatelné alternativy, může být zásadní otázka politického podzimu. Spíše než paniku by mohla data Kantaru koaličním lídrům přinášet nějakou míru nervozity.

Dokládají to i výpovědi konkrétních voličů stran vládní koalice z voleb 2021, kteří nejsou s kabinetem spokojeni. Deník N v rámci startujícího seriálu vyzpovídal desítku podporovatelů Spolu i PirStan a z jejich výpovědí jasně plyne, že vláda bude muset v druhé půlce volebního období výrazně přidat.

Spolu do eurovoleb?

ODS, TOP 09 a lidovci do eurovoleb zřejmě zamíří na jedné kandidátce. V průběhu pátku napsalo Info.cz a Echo24, že rozhodnutí je na spadnutí. Serveru Aktuálně.cz a Hospodářským novinám to následně potvrdil lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Pikantní je, že jeho potvrzení rozporoval europoslanec ODS Alexandr Vondra. „Žádná dohoda zatím podepsána není. A pan Zdechovský není mluvčím koalice Spolu,“ napsal na sociální síť X. S trochou cynismu to lze označit za zajímavý příspěvek o budoucí spolupráci na kandidátce.

Co by tento krok, pokud jej finálně potvrdí všechny strany, znamenal pro jednotlivé hráče?

ODS: dobré rozhodnutí z pohledu domácí politiky (značka Spolu potřebná pro sněmovní volby 2025 drží), šance volby vyhrát.

dobré rozhodnutí z pohledu domácí politiky (značka Spolu potřebná pro sněmovní volby 2025 drží), šance volby vyhrát. TOP 09: jistota mandátu/mandátů.

jistota mandátu/mandátů. KDU–ČSL : dtto.

: dtto. ANO: v eurovolbách získává reálného vyzyvatele v souboji o vítězství.

v eurovolbách získává reálného vyzyvatele v souboji o vítězství. STAN a Danuše Nerudová: dobrá zpráva pro hnutí, může snáze dosáhnout na liberální voliče – část liberálních voličů Spolu nemusí skousnout eurorealismus ODS a předpokládaného lídra kandidátky Alexandra Vondry.

dobrá zpráva pro hnutí, může snáze dosáhnout na liberální voliče – část liberálních voličů Spolu nemusí skousnout eurorealismus ODS a předpokládaného lídra kandidátky Alexandra Vondry. Piráti: dtto.

dtto. SPD: je to úplně jedno.

Rozhodnutí může mít i řadu dalších významů. V tomto ohledu bude důležité, jak bude vypadat kandidátka, kolik volitelných míst pro sebe která strana sebere, jak bude personálně obsazena, jak si strany –⁠ alespoň v nějaké míře –⁠ pojistí případné kroužkování od známých osobností na volebním lístku.

Co dalšího se tento týden stalo?

Senát odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na jmenování Pavla Simona soudcem Ústavního soudu. Simon získal pouze 23 hlasů senátorů, což nelze interpretovat jinak než jako jeho drtivou porážku. Ze strany Senátu může do jisté míry jít o snahu vytvořit na prezidenta tlak, aby nabízel „vhodnější“ kandidáty.

Simon získal pouze 23 hlasů senátorů, což nelze interpretovat jinak než jako jeho drtivou porážku. Ze strany Senátu může do jisté míry jít o snahu vytvořit na prezidenta tlak, aby nabízel „vhodnější“ kandidáty. CVVM publikovalo data důvěry ve vrcholné politiky. Žebříček důvěryhodnosti v kostce: 1. Pavel, 2. Babiš, 3. Okamura, vládní lídři výrazně ztrácejí. Prezident je podle těchto dat jediným vrcholným politikem v zemi, kterému věří (byť těsná) většina populace.

Petr Pavel bude mít nového šéfa komunikace. Na Hrad míří Vít Kolář, který dříve působil v České televizi.

Na Hrad míří Vít Kolář, který dříve působil v České televizi. Televize Nova spustí vlastní nedělní debatu Za pět minut dvanáct. Obsahem mají být politické a společenské události, startuje 29. října, informoval Mediář.

Obsahem mají být politické a společenské události, startuje 29. října, informoval Mediář. Vláda na poslední chvíli přidala do svého klimaticko-energetického plánu nový reaktor v Dukovanech. Změnu iniciovali premiér a ministr spravedlnosti.

Změnu iniciovali premiér a ministr spravedlnosti. Ministerstvo vnitra navrhuje „drobné úpravy“ u prezidentských voleb. Nově by mělo být explicitně uzákoněno, že jeden poslanec/senátor může podepsat kandidaturu pouze jednomu kandidátovi. Po deseti letech od zavedení přímé volby skvělá práce českého státu.

Nově by mělo být explicitně uzákoněno, že jeden poslanec/senátor může podepsat kandidaturu pouze jednomu kandidátovi. Po deseti letech od zavedení přímé volby skvělá práce českého státu. Ve Sněmovně se rodí kompromis ohledně legislativy řešící narovnání práv stejnopohlavních párů. Podle Seznam Zpráv je jen těsně před dohodou, která zní: práva stejná, místo slova manželství by se používalo slovo partnerství.

