Celý život vzhlíží k nebi. Špičkový astronom, který popularizuje vědu řečí biblických podobenství

Seriál Přepište dějiny: Knihy popularizující přírodní vědy většinou nebývají předmětem vášnivých diskuzí na večírcích. Přitom nejsou dávno doby, kdy tomu bývalo jinak: před pár lety nebo desítkami let diskuzi o nových knihách George Gamowa, Raymonda Smullyana nebo Stephena Hawkinga, které občas vycházely také česky, připouštěli i leckteří intelektuálové z věd humanitních. Někde okolo Richarda Dawkinse a jeho Sobeckého genu (česky 1998) se však situace změnila. Průkopnické knihy nadále v českých překladech vycházejí, nehledě na to, že většině čtenářů dnes už „stačí“ jazykový originál. Bavit se o knihách namátkou Davida Attenborougha, Rogera Penrose nebo z Čechů třeba Stanislava Komárka však většinou zůstává vyhrazeno odborníkům příslušného oboru; za možné téma celospolečenských diskuzí se nepovažují.

Jiří Grygar (1936) se narodil se v Dziewetlicích, obci na polsko-slezském pomezí v dnešním Polsku. Syn československého celníka prožil válečné dětství s rodiči v Brně: později vzpomínal na to, jak si ještě coby kluk vyrobil dřevěný dalekohled a vábil k němu lidi na ulici, aby se přišli kouknout, co je mezi hvězdami nového.

Víru v Boha, kterou naplno zveřejnil až po roce 1989, vstřebával odmalička. „Jakmile jsem začal nabírat rozum, měl jsem zřetelný pocit, že svět má nějakou nadpřirozenou příčinu.“ Měl štěstí, že se ještě na střední škole poznal s Dominikem Peckou, katolickým teologem a spisovatelem. Později mu vyjádřil svůj vděk za to, že „celou studentskou generaci té doby úplně harmonicky převedl do dospělé (rozumem zdůvodněné) víry“. Bez učitele by se to tak pevně asi nestalo.

Podobně jako Bůh Grygara