O raketách a dětských botičkách

Komentář Evy Mošpanové: Dějiny jsou většinou popisovány jako sled válek a převratů. Vyprávět by se ale daly třeba i jako dějiny pečení chleba nebo nejrůznějších onemocnění. Chcete-li si však způsobit zvlášť těžkou chvilku, můžete se na ně podívat i jako na dějiny vraždění vlastních mláďat.

Byl to roztomilý obleček. S lístečky a ptáčky. Dokážete si představit, jak ho miminku, od pohledu možná něco mezi půl rokem a rokem, oblékala máma nebo táta, pak udělali krok zpět a s úsměvem zhodnotili, že mu krásně sedí. Pod oblečením je vidět plenka. Někdo musel ještě v noci nebo ráno tělíčko zvednout, položit, přebalit a opět pečlivě zapnout oblečení.

O několik hodin později ho zvedly zcela jiné ruce, zmáčené od krve – těžko se v ní rozeznává, co je ještě veselý vzor a co už smrt – a uložily ho do igelitu. Fotografii miminka v kaluži krve v igelitovém pytli zveřejnila pár dní po útoku Hamásu kancelář izraelského premiéra.

Nemělo tam být. Ani na stole, ani v igelitu, ani na sociálních sítích, ani v médiích, ani v cestě kulek, kterými ho zabili.

Stejně jako tam neměl být další