Česko-slovenské slovo týdne: tisk vs. tlač

grafika

Pár slov o slově tisk

Občas použiju jako konverzační spouštěč s novým známým banální otázku: „Řekni mi o sobě něco legračního.“

Většinou se dozvím, že dotyční vlastní tři paruky, jsou leváci nebo Vodnáři, vedli skautský oddíl, umí položit lino. Ale Ruben z New Yorku na mě před lety s úsměvem vypálil: „V sedmnácti mě postřelili, ha ha ha!“

„To ti přijde legrační?“

„Vlastně ne,“ přitakal zkroušeně, „rok jsem strávil po nemocnicích, skoro jsem umřel.“ Ale hned se rozzářil: „Babička mi tehdy připravila album výstřižků z novin!“

Rubenova polsko-americká babička, která se s útokem na vnuka vyrovnávala shromažďováním zmínek o případu v místním i celostátním tisku, neměla nejspíš ani tušení o českém unikátu, přirovnání lže, jako když tiskne.

Ačkoli by k němu zřejmě měla co říct, protože ne všechny články odpovídaly skutečnosti. Někde dokonce nezvládli ani správně napsat Rubenovo jméno.

Toto přirovnání pochází z půlky předminulého století. Zdá se, že už tehdy měli Češi potřebu vymezovat se vůči schopnostem a motivacím novinářů. Zároveň se říkalo, že někdo mluví jako kniha či mluví, jako když tiskne ve významu „krásně, vysokým stylem“.

Pokud už něco projde tiskem, začneme tomu automaticky přikládat větší hodnotu i význam. A s tím by se nejspíš ztotožnili i americká babička a Ruben, který album výstřižků prý dodnes někde má.

Češka o slově tlač

Slovenská tlač i český tisk evokují v první řadě pohyb. Respektive jeho dva ne zcela totožné druhy. Tisknout někomu ruku lze i vřele, ale nic jako laskavý nátlak neexistuje. Stisk může probíhat na místě, zatímco tlačení odkazuje k přemisťování, posouvání.

A my skutečně žijeme v době změn. Lidé berou na milost elektronické knížky. Není to možná tak hezké, ale někdy zkrátka vítězí praktičnost. Mediální domy opouštějí print a zůstávají v online prostoru, který jim nabízí širší možnosti, využití zvuku, videa, animace…

Nehledě na to, že bez tisku se informace ke čtenáři dostane nepoměrně dřív. O napadení Ukrajiny Ruskem jsme se ale nedozvídali z tradičních médií. Ty nejzásadnější informace přenášeli místní v podstatě v reálném čase na sociální sítě. O to byla jejich sdělení mrazivější.

Řada lidí obecně dnes rezignuje nejen na sledování takzvaných tradičních médií, ale i zavedených novinářských žánrů. Nezajímají je reportáže, analýzy či rozhovory. Nepotřebují objevovat, jaký je svět, nebo predikovat jeho další vývoj. Uspokojí je ujištění, že jejich vidění světa je správné.

Někdy to od příjemce vyžaduje slušné kamikaze instinkty. Kdyby vám chtěl vyučený klempíř s deseti exekucemi na krku ve svém autě vytrhnout zub, zřejmě nikdo soudný by na to nepřistoupil. Když ale tentýž člověk na tomtéž místě promlouvá o mezinárodním trhu nebo migrační krizi, pro řadu lidí to má větší váhu než večerní zprávy veřejnoprávní televize.

Tisk v určité podobě je tedy z veřejného prostoru vytlačován, ale v jiných v něm stále zůstává. Tetování. Transparenty. Nástěnky. Vývěsní štíty. Nápisy na tričkách. Nechápejte mě špatně – všechno to může být velmi estetické a účelné. A nakonec ne všechno na světě nutně musí být estetické a účelné. Ukazuje to však, jak se náš nejsoukromější prostor čím dál víc propisuje na úkor volných míst. Jsme tlačeni do sdělování a sdílení.

Libanonský básník Chalíl Džibrán v knize Prorok došel k tomu, že jen když se napijete z řeky mlčení, budete opravdu zpívat. Jenže právě ticho či prázdná stránka pro nás dnes často zůstávají nedosažitelné.

Jana Matějková, muzejnice, recenzentka dětských knih