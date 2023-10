„Z Hradu se na nic neptají.“ „Prezident očekává, že s ním bude vláda konzultovat.“ Proč skřípe linka mezi kabinetem a hlavou státu?

Mezi vládou a prezidentem to občas zaskřípe, někdy veřejně. Pod podmínkou anonymity mluví insideři z Hradu i Strakovy akademie o nedostatečné komunikaci a nezájmu o ni na druhé straně. Na základě jejich svědectví rekonstruujeme čtyři spory, které probublaly na veřejnost.

Vláda s prezidentem zatím otevřeně měla či stále má čtyři viditelné spory. Tím nejnovějším je debata o přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Dva dny po teroristických útocích Hamásu se ve prospěch dlouhodobě diskutovaného kroku vyjádřil premiér Petr Fiala (ODS).

Spor 1: Přesun ambasády v Izraeli

„Osobně dlouhodobě podporuji přesun české ambasády do Jeruzaléma. Jsem přesvědčen, že v současné době by to byl žádoucí krok. O konkrétním postupu v této situaci budu chtít jednat s koaličními partnery,“ napsal Fiala na síti X.

O den později ale přišla kritika z Hradu. „V situaci, kdy je Izrael ve válečném stavu, není namístě debata o přesunu ambasády. V současné době je především nutné zachovávat jednotu v podpoře Izraele jak v rámci české politiky, tak na úrovni EU a dalších mezinárodních platforem,“ vyjádřil se ve zprávě zaslané médiím prezident.

Stěhování ambasády odmítl i ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), podle kterého by bylo v rozporu s mezinárodním právem, vymykalo by se postojům v EU a mohlo ohrozit české diplomaty v arabských zemích. Právě do Lipavského gesce přitom potenciální přemístění spadá. Prezident sice podepisuje pověřovací listiny velvyslancům, na sídla zastupitelských úřadů ale podle Ústavy nemá žádný vliv.

„Z Hradu se ani nezeptali, co tím vyjádřením vlastně premiér sledoval. Kdyby se ptali a chtěli se nějak zkoordinovat, tak