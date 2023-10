Minulost dohání i bývalého ústavního soudce Fenyka. Prezident se nekloní k jeho jmenování na Nejvyšší soud

Ministerstvo spravedlnosti připravuje seznam nových soudců, které jmenuje prezident Petr Pavel. Deník N zjistil, že hlava státu má námitky proti jednomu zvažovanému jménu. Bývalý místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk, kterému letos na jaře skončil mandát, by mohl zamířit na Nejvyšší soud, prezident ale podle zdrojů Deníku N na schůzce s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) poukázal na jeho předlistopadovou minulost.

Jako místopředseda Ústavního soudu skončil Jaroslav Fenyk letos v květnu. Od té doby se v justici spekulovalo, kam by mohl soudce a přední odborník na trestní právo zamířit. Možnými variantami byly pozice náměstka na Nejvyšším státním zastupitelství, nebo soudce na Nejvyšším soudu.

Fenyk koncem září úspěšně absolvoval slyšení před trestním kolegiem Nejvyššího soudu. Jeho předseda Petr Angyalossy následně doporučil ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi Fenyka navrhnout prezidentovi, který soudce jmenuje.

Není ale jisté, zda to Blažek udělá. Podle informací Deníku N s prezidentem o Fenykovi mluvil už letos v květnu, Petr Pavel měl ale námitky.

„Na schůzce byla krátká debata ohledně možného jmenování soudce Fenyka. Zmiňovala se tam řada důvodů, proč se prezident k tomu návrhu nekloní. Jeden z nich se týkal i minulosti soudce Fenyka,“ řekl Deníku N zdroj z Hradu, který je o obsahu jednání detailně obeznámen.

Prezident podle něj narážel na to, že Fenyk před listopadem 1989 působil jako vojenský prokurátor. Kromě toho vstoupil v roce 1981 do KSČ.

Jaroslav Fenyk 1986 absolvoval Právnickou fakultu UK 1986–1989 postupně právní čekatel prokuratury, vyšetřovatel a vojenský prokurátor 1990–1999 státní zástupce 1999–2006 náměstek nejvyšší státní zástupkyně 2006–2013 advokát 2013–2023 soudce a místopředseda Ústavního soudu

„Ano, dá se říci, že právě minulost pana Fenyka je pro prezidenta překážka, měl obavy, že by jmenování mohlo způsobit problémy,“ potvrdil Deníku N také zdroj z ministerstva spravedlnosti. Podle něj se hlava státu v tomto názoru utvrdila hlavně poté, co kandidát na ústavního soudce Robert Fremr čelil kritice za členství v KSČ a rozhodování před rokem 1989 a nakonec se vzdal nominace.

„I proto se prezident ke jmenování soudce Fenyka příliš nekloní, nicméně návrh je na ministrovi spravedlnosti,“ dodal zdroj z ministerstva.

Tyto informace o prezidentově postoji Deníku N potvrdily také další dva vysoce postavené zdroje z justice. Podle nich nemá Fenyk jistotu, zda by ho prezident jmenoval, pokud by ho ministr navrhl.

Ministr Blažek nechtěl úvahy o jmenování Fenyka komentovat. Šéf rezortu pouze zmínil, že zatím neví, zda bude navrhovat prezidentovi nějakého kandidáta na Nejvyšší soud. „Zatím nevím, zda budeme navrhovat kandidáty na Nejvyšší soud. Hodláme především posilovat soudy na krajské úrovni,“ řekl Blažek Deníku N.

Také Hrad se k prezidentovým výhradám vůči Fenykovi nechtěl vyjadřovat. „Proces výběru kandidátů na funkce soudce náleží ministerstvu spravedlnosti, nebudeme se k němu proto vyjadřovat,“ napsal Deníku N hradní mluvčí Karel Čapek.

Fenyk prohlásil, že o případném návrhu na jmenování nemá žádné informace. „Vůbec o tom nic nevím,“ řekl Deníku N. Na dotaz, zda ví, že má prezident vůči němu námitky, odpověděl: „Nemám informace tohoto druhu a není to moje věc.“

„Já jsem akceptoval návrh, který předložil pan předseda soudu, a tím to pro mě končí, nemám na to žádný vliv,“ dodal Fenyk, který na začátku září nastoupil do týmu trestního práva globální advokátní kanceláře Dentons.

Do balíku navrhovaných soudců se ale může dostat, podle Blažka ještě není hotový. „Připravujeme etapu ke jmenování soudců na všechny úrovně soudní soustavy, zatím není ještě hotová,“ řekl ministr s tím, že by návrh měl jít na vládu ještě letos.

Naposledy nové soudce jmenoval ještě prezident Miloš Zeman koncem roku 2022.

