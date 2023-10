Špičky justice se bojí o nezávislost rozhodování, tvrdil Pavel v horní komoře. Část soudců i senátorů se ohradila

Prezident Petr Pavel včera na plénu Senátu při jednání o nominaci Pavla Simona na Ústavní soud kritizoval veřejnou debatu, která se kolem jeho kandidátů strhla. Od špiček justice podle svých slov „několikrát slyšel i názor, že v případě trvání takového trendu se obávají o nezávislost soudního rozhodování“. Představitelé soudů odmítají, že by s Pavlem na toto téma hovořili, část z nich s jeho výrokem nesouhlasí.

„Nemohla mi uniknout mediální pozornost, která byla věnována některým aspektům profesního, ale i soukromého života navrženého kandidáta. Opakovaně jsme svědky toho, že kandidáti na ústavní soudce jsou veřejně tak důkladně rozebíráni, jako tomu nebylo nikdy předtím. A to dokonce detailněji než u některých skutečně kontroverzních kandidátů, které navrhovali moji předchůdci,“ řekl na jednání horní komory Pavel.

„Co se změnilo, že je dnes grilování kandidátů tak detailní, že jde tak hluboko i do jejich osobního života? Je to jen nově pojatým detailním zájmem o jejich osobnost? Nebo je to nějaký vzkaz? Za nejdůležitější však považuji otázku, kde je hranice veřejného zájmu,“ pokračoval prezident.

Hranicí veřejného zájmu, jak pak vysvětlil, měl Pavel na mysli