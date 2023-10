Fialova vláda ustála ve Sněmovně třetí hlasování o nedůvěře, opozice neměla dostatek hlasů

K samotnému hlasování se dolní komora dostala přibližně půl hodiny po půlnoci ze středy na čtvrtek. Výsledek byl vyhlášen po jedné hodině ráno. Pro vyslovení nedůvěry bylo 85, proti se postavilo 96 zákonodárců. Hlasování se účastnilo 181 poslanců, debata trvala více než 31 hodin.

Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš a jeho kolegové využili čas před namířenými kamerami u řečnického pultu, aby vyjmenovali, co všechno dělá Fialova vláda podle jejich názoru špatně. Část poslanců ANO zmínila, jak by to oni dělali lépe.

Babiš v úterý označil výkon kabinetu a premiéra za katastrofu a zopakoval, že vláda podle jeho mínění podvedla občany a bude dál „pustošit zemi“.

V podobném duchu hovořila například i poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová. Ta vládě vypočítávala, kde všude podle ní zbytečně utrácela třeba za květiny, nabírání nových úředníků, nové vybavení fitness centra na Úřadu vlády nebo za stroj na mytí aut taktéž ve Strakově akademii.

„Po obyčejných lidech chcete, aby se uskromnili, spíláte ruce, jak je situace zlá a generace našich dětí už nebudou mít z čeho žít, ale sami si užíváte vládní diskotéku,“ prohlásila Mračková Vildumetzová při jednání v noci z úterý na středu.

Kauza Dozimetr a šifrovaný telefon

Oficiálním důvodem, proč ANO pokus o vyslovení nedůvěry vládě svolalo, je kauza Dozimetr. Hnutí vadí, že na jeho několik dní starou žádost premiér Fiala nevyměnil ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který před dvěma lety, když se vyjednávalo o vládě, používal šifrovaný telefon. Přinesl mu jej jeho stranický místopředseda Stanislav Polčák, který udržoval kontakt s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v již zmíněné kauze.

Rakušan nicméně popírá, že by telefon používal často, podle svých slov na něm přijal tři hovory a pak si s přístrojem hrály jeho děti. Poukázal také na to, že jeho hnutí mělo v aféře Dozimetr jednoho politika, který z hnutí již odešel.

„Důležité je, s kým jste volal a co jste volal. Jestli chcete být tak čistý, předložte šifrový klíč k telefonu a tam se dozvíme, s kým jste volal a co jste volal. Dejte to NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu, pozn. red.) a oni to dají do spisu,“ vyzval poslanec ANO Hubert Lang ministra vnitra k tomu, aby zveřejnil data k hovorům, jež se šifrovaným telefonem uskutečnily.

Lang během své řeči několikrát zmínil i obviněného podnikatele Redla, který měl doklady k tomu, že je nesvéprávný. To poslanec doprovodil posměšnými zvuky, jimiž napodoboval mentálně postiženého člověka.

Poslankyně Mračková Vildumetzová přitom sama měla