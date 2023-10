Za druhý blok v Dukovanech se vedle Fialy přimlouval i Blažek. Argument s horkovodem pro Brno podle expertů nedává smysl

Vláda ve středu vzala na vědomí aktualizaci vnitrostátního klimaticko-energetického plánu, který by následně měla – už se zpožděním – poslat Evropské komisi. Kvůli zásadní připomínce ze dvou rezortů v plánu na poslední chvíli přibyl další nový jaderný reaktor v Dukovanech kvůli provozu plánovaného horkovodu do Brna. V tentýž den brněnští zastupitelé zamítli plán na rozšíření tamní spalovny, která by mohla být jeho alternativou.