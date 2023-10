Graf: Bitcoinu pomohl hoax o schválení ETF fondu společnosti BlackRock

Falešná zpráva o schválení prvního bitcoinového ETF fondu na chvíli dostala nejznámější kryptoměnu nad hranici 30 tisíc dolarů.

Příchod ETF fondů by otevřel trh s bitcoinem i konzervativním investorům, odborníci proto očekávají jeho výrazné posílení.

Trh s bitcoinem probudila z relativní letargie nepotvrzená zpráva, že americký regulátor povolil první ETF fond zaměřený na tuto kryptoměnu. Přestože se rychle ukázalo, že jde o hoax, bitcoin si část svých zisků udržel.

Širší investorská veřejnost se kryptoměnám po nedávných skandálech v tomto sektoru stále vyhýbá. Riziko by však bylo nižší, kdyby mohli do bitcoinu investovat, aniž by jej museli fyzicky držet, což je možnost, kterou poskytují takzvané ETF fondy. Do této atmosféry přistála zpráva serveru Cointelegraph na sociální síti X, podle níž Komise pro cenné papíry, známá pod anglickou zkratkou SEC, povolila investiční společnosti BlackRock spustit první bitcoinový fond.

Hodnota kryptoměny se v pondělí krátce vyšplhala těsně nad hranici 30 tisíc dolarů, což podle Grafu dne agentury Bloomberg znamenalo zhruba desetiprocentní denní zisk. Poté co zprávu popřel samotný portál, se zisk snížil na čtyři procenta. V úterý