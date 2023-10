Studio N: Proč chce Evropská komise koukat do našich mobilů?

Evropská komise připravuje nařízení pracovně zvané CSAM. Jeho cílem je boj proti dětské pornografii na internetu. Jedním z prostředků má být hledání závadných materiálů v našich soukromých internetových zprávách, a to i v těch, které jsou chráněny koncovým šifrováním. Jak by to zamávalo se soukromím na internetu? A existuje jiná cesta? Vítek Svoboda se ptá vědeckého redaktora Deníku N Petra Koubského.