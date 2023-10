Za tragédii může „ten druhý tým“, řekl Biden v Izraeli. Přijel uklidnit Blízký východ, arabští lídři se s ním ale nakonec odmítli setkat

„Civilizovaný svět se musí spojit a porazit Hamás,“ řekl americký prezident Joe Biden po jednání s vládou Izraele. Do Jordánska, kam mířil poté, ale kvůli tragédii v nemocnici v Gaze neletí. Arabští lídři jej nechtějí vidět.

To se ještě nikdy nestalo. Arabští lídři zrušili setkání s americkým prezidentem. Navíc jen den předtím, než se mělo v Jordánsku uskutečnit. Joe Biden se o tom dozvěděl v letadle na cestě do Izraele, po němž měl v Amánu jednat s jordánským králem a prezidenty Palestinské samosprávy a Egypta.

I to ukazuje výjimečnost situace, ve které se Blízký východ ocitl kvůli sobotnímu útoku Hamásu. Bezprostředním důvodem pro zrušení schůzky byla tragédie v nemocnici Al-Ahlí v Gaze, při níž zemřely stovky lidí. Palestinci z tamní exploze obratem obvinili Izrael, ten se bránil s tím, že jeho informace ukazují na výbuch rakety palestinského Islámského džihádu, která selhala.

Prezident Biden přitom přijížděl vyjádřit podporu Izraeli a zklidnit situaci. Pokud by se ukázalo, že nemocnici skutečně napadl Izrael, velmi by to jeho vyjednávací možnosti ztížilo.

Hned z letadla proto volal jordánskému králi Abdalláhovi II. a vydal prohlášení, že je „výbuchem v Al Ahlí Arab Hospital v Gaze a strašlivými ztrátami na životech, které si vyžádal, pobouřen a hluboce zarmoucen.“ Informoval, že pověřil národní bezpečnostní tým, aby zjistil, co se přesně stalo.

„Spojené státy se jednoznačně