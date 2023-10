Scénář Hranice napsal Lukašenko s Putinem a režíroval Kaczyński, říká Agnieszka Holland

„Byly to velmi hrubé útoky. Prý jsem v podstatě špion, zrádce, že jsem Goebbels a Hitler, nebo Stalin a Putin. A že nemám právo říkat si Polka. A ještě vytáhli mého otce, který od šedesátých let nežije,“ říká Agnieszka Holland o útocích polských vyšších míst, kterých se dočkala kvůli svému filmu Hranice. Ten po polské premiéře právě vstupuje do českých kin. „Situace na hranici byla laboratoří legalizovaného násilí,“ dodává Holland.