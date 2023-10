Když je těžké se i nadechnout. Hranice Agnieszky Holland je zprávou o (ne)lidskosti současné Evropy

Co dělá člověka člověkem? Kde leží hranice mezi lidskostí a krutostí? A dokážeme v sobě lidskost najít i ve vypjatých dějinných okamžicích? I tyto otázky budí Hranice Agnieszky Holland, která po úspěchu v Benátkách a (neodůvodněných) politických kontroverzích, které vzbudila v rodném Polsku, tento týden vstupuje do českých kin.

„Jsme v Polsku! Jsme v Evropě!“ Syrská rodina přes Bělorusko konečně dorazila do lesa na opačném konci hranice. Na první pohled to tu vypadá celkem přívětivě a zdá se, že se před nimi konečně otevírá možnost života ve svobodě. Jenže to ještě rodiče Bašír a Lejla, jejich tři malé děti a dědeček nevědí, že tohle je teprve začátek mnohem strastiplnější cesty, než si kdy dovedli představit.

Zprávy, které před dvěma lety přicházely z polsko-běloruské hranice, byly hrůzné. Na pozvání běloruského diktátora Alexandra Lukašenka se na hranici mezi Běloruskem a Polskem hromadili uprchlíci převážně z Blízkého východu, kteří sem přijeli v naději, že se jim tady podařilo najít novou, bezpečnější cestu do Evropy.

Nevěděli, že se v té chvíli stávají rukojmími Lukašenkova režimu. Uprchlíci se po překročení hranice ocitli sice na území Polska a tedy i Evropské unie, zároveň ale odtud byli vzápětí vraceni zpět na území Běloruska.

Mnohačetné pokusy o nové a nové cesty za svobodou vzbudily pozornost humanitárních organizací i mezinárodního společenství – tím větší, čím častěji přicházely z Polska zprávy o tvrdém nakládání s uprchlíky či o tom, kolik jich na hranici zemřelo či bylo „jen“ zraněno.

Můj hřích je špatný pas

Uplynuly dva roky, o situaci na polsko-běloruské hranici se přestalo masivně psát v médiích, to ale neznamená, že se vyřešila. Stále tu zkoušejí najít svou cestu na Západ další a další běženci a stále jsou vraceni tam, odkud přišli.

Téma skýtalo Agnieszce Holland výbušný a filmově dramatický materiál. Mohl být zpracován melodramaticky a kýčovitě, drastičnost osudů uprchlíků s malými dětmi na hranici by tomu mohla napovídat. Holland ale natočila