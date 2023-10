Místo omluvy smazání nahrávky. Graubnerova kritika Petráčka a manželství pro všechny na žádost arcibiskupství zmizela

Farnost v pražských Kobylisích smazala z webu nahrávku z nedávné besedy s arcibiskupem Janem Graubnerem. Arcibiskupství pražské jej o to požádalo poté, co byl Graubner kvůli svým slovům k situaci na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy i manželství pro všechny vyzván k omluvě.

Arcibiskup se 1. října během veřejné besedě ve farnosti v Kobylisích mimo jiné kriticky vyjádřil ke kauze propuštěného historika Tomáše Petráčka.

Ten podle Graubnera lhal, když v souvislosti se svým nuceným odchodem zmiňoval i tlak biskupů. „V novinách si přečteme, že pan profesor Petráček tvrdí, že někteří biskupové tlačili na vedení fakulty, aby ho vyhodili. Pokud já vím, je to lež. Nevím o nikom, kdo by na fakultu z biskupů tlačil. Já jsem to rozhodně nebyl,“ řekl arcibiskup, který jako velký kancléř dozoruje činnost fakulty.

Později také zpochybnil Petráčkovu profesní integritu. „Mě opravdu třeba na panu profesorovi mrzí, že