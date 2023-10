Rozjeďte reformy a vysvětlujte je lidem od rána do večera, říká volič STAN Jakub Sommerschuh

Pracoval v Praze v kanceláři, poté se živil jako model v Indii a na Filipínách. Pandemie covidu ale přiměla Jakuba Sommerschuha vrátit se domů. Chvíli bydlel u rodičů v Litoměřicích, pak si v rodném městě našel vlastní bydlení a sehnal práci v blízkém Ústí nad Labem.

Tam Jakub pracuje v neziskové Poradně pro integraci, kde učí uprchlíky z Ukrajiny či Vietnamu češtinu a sociokulturní orientaci. Do toho ještě v Ústí dálkově studuje historii a společenské vědy.

„Věřím v sociální empatii, vždycky mi ale byly bližší pravicové strany,“ říká Jakub, který sám sebe označuje za liberála, eurohujera a gaye.

Na ODS mu vadí její postoj k Evropské unii a nevyjasněná pozice ke queer lidem. V předminulých sněmovních volbách proto dal hlas TOP 09. Po vzniku Spolu se mu nezamlouvalo konzervativní ladění koalice, a tak přesedlal ke konkurenčnímu uskupení PirSTAN, kde preferoval Starosty a nezávislé.

„Ve STAN jsou většinou úspěšní starostové z regionů. Myslím si, že jedna z věcí, co v České republice chybí, jsou úspěšní politici, kteří vyrůstají postupně a z regionů se posouvají do vyšších pater politiky,“ vysvětluje Jakub svou preferenci Starostů a nezávislých. Piráti mu nejsou tak blízcí, protože mu připadají málo předvídatelní kvůli svému důrazu na vnitrostranickou demokracii. „Na pirátském fóru ale může kdokoliv navrhnout cokoliv,“ doplňuje.

Co si Jakub myslí o Starostech po korupční kauze Dozimetr, jejímiž aktéry byli právě představitelé tohoto hnutí? Podle něj vstupují do politiky dva typy lidí – ti, co chtějí moc, aby pro druhé udělali něco dobrého, a ti, kteří chtějí politiku využít, aby se sami obohatili a prospělo to jejich byznysu.

„Mám v politice ideály, ale taky si nedělám iluze. Ten druhý typ lidí najdeme v jakékoliv straně. Co si budeme povídat, zrovna v Praze je to tak, že snad u každé zakázky je nějaký problém, protože jde o bohaté město, kde se ve veřejné sféře točí hodně peněz. Tyhle věci se tam zkrátka budou dít vždycky,“ omlouvá Starosty Jakub.

Jako volič chce straně zůstat věrný kvůli jejímu šéfovi Vítu Rakušanovi, který podle něj do politiky šel kvůli ideálům. „Teď je jen otázka, jestli