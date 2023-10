Richard Dawson, Puce Mary i speciální projekty. Podzimní festival Alternativa opět přiveze hutnou hudbu z celého zvukového světa

Festival Alternativa už přes třicet let představuje publiku hudbu, pro kterou na jiných tuzemských festivalech není místo. I v letošním programu se objeví experiment, elektronika, hluk i folk. Poprvé v Praze vystoupí v Británii ceněný písničkář Richard Dawson a představí se i tři projekty sestavené přímo pro tuto událost. Třicátý první ročník festivalu Alternativa, který proběhne od 3. do 11. listopadu v Praze, hostí MeetFactory, Kasárna Karlín a Čítárna Unijazz.

Na festivalu na podzim v Praze zazní jedinečná hudba, která navazuje například na dramaturgii žižkovské komunity Punctum. Místa, která se věnují podobným žánrům, se u nás dají spočítat na prstech jedné ruky. Festival, dedikovaný pouze okrajovým žánrům a prostorům mezi nimi, je ale jen jeden. „Lidé si pod pojmem alternativa obvykle představí směs ruchů a pazvuků, které nezkušeného posluchače uvyklého na melodie příliš nepotěší. Tak tomu ale nutně není. Alternativní je to, co jde mimo hlavní proud, a takové hudby, často ovšem skryté, není vůbec málo! V programu dáváme prostor různým žánrovým úchylkám a odchylkám – pro návštěvníky tak může být zajímavé na jednom místě v jeden večer slyšet, co všechno je hudba a jak různě může působit,“ vysvětluje koordinátor festivalu Roman Odjinud.

Festival zahájí 3. listopadu britský písničkář Richard Dawson, jehož výstřední práci s hlasem doplňují hravé i temné texty. Přes nekonvenční projev a uměleckou nekompromisnost nicméně jeho tvorba zůstává přístupná celkem širokému publiku, což dokazuje i fakt, že se řadí mezi nejvíce ceněné hudebníky v ostrovních médiích od Wire po The Guardian. Navíc jeho vystoupení mimo Velkou Británii jsou velkou vzácností. Na koncertu Richarda Dawsona v Kasárnách Karlín se podílí progresivní kolektiv Heartnoize Promotion.

V pražské MeetFactory se 10.–11. listopadu představí devět projektů. Pátečnímu večeru kraluje vlivná dánská hlukařka Puce Mary. Fúzující a žánry překračující sdružení hudebníků kolem rakouského klarinetisty, vokalisty a hráče na elektroniku Christofa Kurzmanna El Infierno Musical je založené na poezii argentinské básnířky Alejandry Pizarnik. Uskupení čtrnácti hudebníků a hudebnic Beatnik Manifesto pod vedením turntablisty a režiséra Dietera Kovačiče alias dieb13 předvede multimediální show, ve které propojí texty, zvuky a filmové záběry. Tradici experimentální elektroniky padesátých let rozvíjí francouzský hudebník Jean-Philippe Gross.

Ze zákoutí japonské scény, kde se protíná free jazz, noise a grindcore, vychází japonský bubeník Ryosuke Kiyasu. Člen legendární kapely Fushitsusha Keijiho Haina vystoupí v sobotu 11. listopadu v MeetFactory. Ve stejný večer zahraje i uskupení skladatele a saxofonisty Miro Tótha a zpěváka Michala Kaščáka Drť, které doprovodí intelektuál a politik Fedor Gál. V živém provedení reflexe Gálových osobních zážitků z milníků (česko)slovenské historie od konce druhé světové války do začátku té rusko-ukrajinské slibuje kontrast tíživého textového materiálu s energickou až hravou hudbou. Průsečíky mezi improvizací, moderní kompozicí a lidovou hudbou zkoumají v duu Nabelóse klavíristka Ingrid Schmoliner a hornistka Elena Kakaliagou.

Z Francie přijede trumpetista Timothée Quost, který vedle sólového vystoupení představí na zakázku festivalu sestavený projekt a tool is a tool. V něm se s Quostem na pódium setká houslistka Jana Havláková, kytarista a hráč na elektroniku Kryštof Pátra, basistka Klára Pudláková a bubeník Jakub Švejnar. V dalším projektu připraveném jen pro Alternativu s nevyslovitelným názvem +../q_Q\..+ se sejdou čtyři výrazné osobnosti elektronické scény – britská CITYTRONIX, DJ*ka Gertie Adelaido, trngs a Oliver Torr.

Alternativa se zaměřuje i na práci s mladým publikem. V malém sále se v MeetFactory v pátek uskuteční koncert „na zkoušku“. Účastníci workshopu společně utvoří ansámbl, který nakonec zahraje koncert. Připojit se může každý. Součástí doprovodného programu bude také tradiční výstava fotografií v Čítárně Unijazz. Festival Alternativa, který pořádá spolek Unijazz již od roku 1991, podporuje Ministerstvo kultury České republiky a Magistrát hl. města Prahy.

Na festival je možné zakoupit akreditaci či vstupenky na jednotlivé večery na platformě Goout.cz.

alternativa-festival.cz

Konference N: Jsme připraveni?

Deník N letos oslaví páté narozeniny. Při té příležitosti pořádáme mimořádnou celodenní konferenci se sérií netradičních rozhovorů, které se tématem zaměří na budoucnost. Koná se v pražském Kině Světozor v úterý 31. října. Vstupenky získáte na tomto odkaze.