Hamás dělá to co nacisté, a přece má podporu: po jeho útoku vzrostly počty projevů antisemitismu ve světě

Zejména Německo citlivě vnímá fakt, že například v Berlíně na některé domy a podniky, kde žijí a pracují Židé, kdosi nastříkal graffiti s Davidovou hvězdou.

Může jít o narážku na praktiky nacistů, zejména na takzvanou Křišťálovou noc, děsivý pogrom, jehož 85. výročí si svět za necelý měsíc připomene.

As part of an intimidation campaign, some people in Berlin have started marking the buildings where Jews live pic.twitter.com/DapVPnIJ6v

Tyto činy vyvolávající nejtemnější vzpomínky přeživších holokaustu Německo pobouřily, tamní politici je odsoudili a policie je vyšetřuje a trestá. Nejde ale jen o Německo.

„Hamas dnes dělá přesně to, co dělali nacisté,“ řekl televizi Sky News britský ministr bezpečnosti Tom Tugendhat. „Je to kázání krve na ochranu cti, kázání nenávisti k Židům a kázání nenávisti, která se šíří po celém světě.“

In #Berlin, Germany, apartment buildings where Jews live are being marked with Stars of David. Whoever is behind this antisemitic intimidation campaign must be arrested and punished to the full extent of the law. https://t.co/9WMn3ihLtF

— ADL (@ADL) October 14, 2023