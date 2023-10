Izraelskou armádu čeká v Gaze „všechno, co si dokážete představit – a ještě něco horšího“

Ejalovi bylo 26 let, když jako ženista poprvé vstoupil do Gazy. Vyslal ho tam s mnoha dalšími premiér Benjamin Netanjahu, aby pomohl zlikvidovat rozsáhlé tunely, v nichž Hamás skrývá své bojovníky a z nichž mají proniknout na izraelské území.

O devět let později se připravuje na to, že ho Netanjahu pošle zpátky zlikvidovat palestinské ozbrojence. Tentokrát Ejal ví, co jeho a jeho spolubojovníky čeká.

„Noční můra – až na to, že je skutečná.“ Tak popsal příchod na palestinské území, které od roku 2007 ovládá Hamás. „Ať už sáhnete na cokoli, může to být