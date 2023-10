Kaczyńského éra končí, obrat v Polsku ale nebude jednoduchý, odhaduje expert

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jaké změny mohou v Polsku nastat, pokud se současná opozice dostane k moci?

Jak by vypadal vztah vlády s prezidentem?

Jaký dopad mohou mít polské volby na Českou republiku a Evropu?

Čemu Polsko v neděli řeklo ne? Co odmítlo? (Rozhovor vznikal v pondělí 16. října, pozn. red.)

Polsko řeklo, že chce změnu. Že osm let vlády Práva a spravedlnosti, osm let vlády Jarosława Kaczyńského mu stačilo. Že si přeje, aby země šla trošku jiným směrem.

Když se podíváme na průzkumy, můžeme sledovat, že pro řadu občanů důvodem, proč se rozhodli přijít k volbám, je ekonomická situace v zemi. Pro řadu lidí to byla práva žen, pro některé stav právního státu.

Chybělo tam jedno jednoznačné téma, ale jakási touha po změně a víra v to, že ta změna je možná, si myslím, že rozhodlo, že to bylo to hlavní, co hrálo ve volbách roli.

Zároveň ale platí, že i Právo a spravedlnost dokázalo mobilizovat obrovské množství voličů a voliček.

Zastavme se krátce u Kaczyńského. Muže, který je odstřižený od světa, nepoužívá internet, dokonce prý ani mobil. Zároveň je ale považovaný za hlavní postavu Polska. Co je to za člověka? Jaká je jeho role?

Vlastně vůbec nevíme, jestli používá teletext. Kaczyński je na polské politické scéně od začátku 90. let, vlastně od konce let 80., kdy už tehdy byl se svým bratrem Lechem poblíž jednání u kulatého stolu.

Kaczyński tvoří v Polsku silný proud národně-konzervativní politiky. Od začátku nultých let budoval stranu Právo a spravedlnost, jíž je lídrem. Je to člověk, který dokáže zvládat řízení strany, byť je v ní řada různých klanů, proudů, ale on je autoritou pro všechny spolustraníky.

Má jasnou vizi Polska, kam by mělo směřovat, jak by mělo vypadat. Velmi polarizuje polskou společnost a je velmi