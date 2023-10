Proevropská opozice dostala od voličů šanci odstavit Kaczyńského, ale vyhráno ještě nemá ani ona, ani Polsko

Co bude výsledek voleb znamenat? Ve zkratce řečeno: návrat ke slušnému evropskému státu, konec pokusům o autoritářskou, systematicky oklešťovanou demokracii, konec maďarské cesty a konec pošilhávání po putinovských a erdoganovských metodách.

Z černé ovce Evropské unie, s níž už skoro nikdo z evropských politiků nechtěl jednat, se může zase stát výrazný hráč, za nímž budou zase jezdit západní politici a který si napraví vztahy s institucemi Evropské unie. Oplátkou třeba brzy přijde souhlas s čerpáním miliard z Evropského fondu obnovy, což by znamenalo velkou injekci do infrastruktur či zdravotnictví. Polsko je spolu s Maďarskem jedinou zemí, která zelenou z Bruselu dosud nedostala. Polsko bylo do teď pro zahraničí zajímavé z jediného ohledu, a to kvůli Ukrajině. V tom směru odvedlo gigantický a skvělý kus práce, ale kromě něj s ním nikdo o ničem jiném nejednal.

Na vnitřní scéně to nebude nic menšího než