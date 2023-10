Vadí mi osobnosti za politickým zenitem. Dinosaury jako Bendu či Svobodu tam nechci, říká volička ODS Michaela Blažková

Rodačku z východních Čech přivedlo do Prahy studium historie, z níž získala doktorský titul. Dnes se ale Michaela Blažková živí něčím zcela jiným –⁠ podniká v organizování různých eventů od večírků přes konference až po soutěž Muž roku, na jejíž přípravě se podílí.

Michaelini rodiče začali hned po revoluci podnikat. Otec měl autodílnu a prodával náhradní díly na náklaďáky, matka byla účetní. Oba se řadí mezi voliče ODS, což podnikatelku ovlivnilo.

„Byla jsem vychovaná v tom, že si člověk musí vždycky odpracovat to, čeho chce dosáhnout. Levicové strany si kupují voliče a nehledí, co to dělá s veřejnými rozpočty,“ popisuje své pravicové přesvědčení Michaela.

„Piráti jsou nečitelní a radikální“

Ona sama není skalní voličkou občanských demokratů. Třeba v posledních volbách na pražský magistrát například volila hnutí STAN, protože nechtěla dát hlas dnešnímu primátorovi za ODS Bohuslavu Svobodovi.

„Na ODS mi všeobecně vadí, že jsou ve straně některé osobnosti, které jsou podle mě za politickým zenitem. Jsou to takoví političtí dinosauři,“ vysvětluje Michaela.

Mezi dinosaury v rámci občanských demokratů řadí