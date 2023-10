Z vlády jsme jako občané zmatení. Nedokážou nám prodat, co dělají, říká volička TOP 09 Anna Kantorová

Rodačka z Prahy Anna Kantorová provozuje vlastní kavárnu na jedné z fakult ČVUT. Působí také jako obchodní zástupkyně v rodinné firmě vyrábějící známé mýdlo s jelenem a k tomu si ještě dodělává studia obchodního práva na soukromém Cevro Institutu.

Ve všech volbách zatím dávala hlas TOP 09. Dnešní třicátnice pochází z pravicové rodiny, které se ale nikdy nezamlouvala ODS a hledala liberální alternativu –⁠ tu našla právě v TOP 09. Anna se nejprve inspirovala rodiči a pak stranu volila z vlastního přesvědčení.

V roce 2017 se TOP 09 jen těsně probojovala do Sněmovny. Ještě před vznikem trojkoalice Spolu se proto Anna obávala, že se bude podobný příklad opakovat i v posledních sněmovních volbách. Proto koketovala s tím, že bude volit Piráty nebo „s velkým sebezapřením“ ODS.

Pirátům nakonec dala podnikatelka vale kvůli jejich prezentaci před volbami. „Řešilo se, jestli jsou nebo nejsou komunisti, nebo jestli chtějí zabavovat byty. Měli potřebu se obhajovat a pak se hádali na těch svých fórech,“ vysvětluje Anna, co ji od Pirátů kandidujících v koalici se Starosty a nezávislými odradilo.

Na lidovcích a části občanských demokratů se jí sice nezamlouvá jejich konzervatismus, řekla si ale, že TOP 09 to svými liberálními postoji v koalici vyváží, takže dala ve volbách přednost Spolu.

„Myslím, že měli silný marketingový signál schovat různé Jany Zahradily a Marky Bendy a nikam je před volbami nepouštět. To udělali dobře, protože voliče jako já by takoví lidé odradili,“ říká podnikatelka.

Se vznikem Fialovy vlády Anna očekávala, že pětikoalice prosadí třeba korespondenční volbu, která by usnadnila volení Čechů ze zahraničí.

„Když se těmhle lidem neulehčí vyjadřovat svůj názor k našemu společenskému dění ve volbách, tak se na ně nemůžu zlobit, když to třeba dělat přestanou, protože to mají moc daleko do volebních místností. Přitom to jsou jedni z nejlepších lidí, co máme. Žijí sice někde jinde, ale mají právo se k dění v Česku vyjadřovat,“ myslí si Anna, která je zklamaná z toho, že zákon o korespondenční volbě zatím ve Sněmovně leží ladem.

Podobně zklamaná je z toho, že dosud neprošel ani zákon o manželství pro všechny. „Rozumím tomu, že je koalice široce rozkročená. Jsou tu ale