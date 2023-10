„Nejdřív je čeká úklid.“ Poláci rozhodli o novém parlamentu, jednání ale teprve začínají

Polští voliči rozhodli. Včerejší volby do obou komor parlamentu v zemi severních sousedů sledovalo i mnoho Evropanů. Odhady voleb a samotné sčítání naznačují, že by osm let vládnoucí strana Právo a spravedlnost mohla zamířit do opozice. Přepřahání u moci ale nemusí být otázkou týdnů.