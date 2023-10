Za svobodu se musí platit

Komentář Edwarda Lucase: Vnější a vnitřní bezpečnost mají svou cenu. Buď do nich konečně budeme investovat, nebo zahyneme.

Když Donald Trump označil za Evropany „neplatiče“, kteří dluží příspěvky do NATO, ti se mu vysmáli – v podání prezidenta USA to vypadalo, jako by Severoatlantická aliance, založená po mnoho desetiletí na posvátných hodnotách a společných obětech, byla jen gang vyděračů a šlo jí leda o výpalné. Ale předchozí (a možná i příští) americký prezident měl pravdu. Národní bezpečnost je jako pojistka: u rizik, která si nemůžeme dovolit, při zaplacení malé částky hodně ušetříme. Když ale pojistné nezaplatíte, přijdete o pojistné krytí.

Pojištění národní bezpečnosti je pro Evropany výhodné. Američané Alianci vedou a starají se o jaderné zbraně, vojenské vesmírné programy, údery na velké vzdálenosti, skladiště výzbroje a munice a další nákladné kapacity, které zajišťují důvěryhodnost odstrašení. Na oplátku mají Evropané vydávat na obranu dvě procenta HDP a poskytovat podporu ve velkých globálních otázkách.

Tahle politika ale přestává fungovat. Evropané nad národní bezpečnost po léta nadřazovali jiné zájmy, zejména levný ruský plyn a levnou výrobu v Číně. Na obraně šetřili. To se sice mění, ale velká část amerických voličů už má evropských příživníků plné zuby. A co hůř, Čína je nyní hrozbou číslo jedna, Evropa je na vedlejší koleji.

Přispět svou troškou do mlýna

Na papíře by se Evropané bránit dokázali. Hrubý domácí produkt evropských členů NATO je dohromady přibližně 20 bilionů dolarů (národní důchod USA je 23 bilionů dolarů). Ale i když budeme předpokládat potřebnou politickou vůli, proměnit hotovost ve vojenský vliv zabere