Noční můra ukrajinské prohry

Komentář Edwarda Lucase: Pokud necháme Rusko vyhrát, bude to předzvěst zkázy i pro další státy.

Je únor 2025. Už za pár hodin po nástupu do funkce prezident Donald Trump prohlásí, že americká pomoc Ukrajině skončí. Za tři týdny ruské drony a rakety prorážejí vyčerpanou ukrajinskou protivzdušnou obranu. Kolabují teplárny i elektrárny. Když teploty klesnou pod bod mrazu, miliony lidí uprchnou z neobyvatelných měst. Ruský protiútok slaví úspěch na frontě. Smůlou postiženému ukrajinskému vedení dochází munice, čas i možnosti, a tak se jako tonoucí chytá Čínou zprostředkovaného příměří.

Děla utichla, ale všechno ostatní jde od desíti k pěti. Ukrajina se zmítá v chaosu. Země je traumatizovaná válkou a ponížená příměřím. Přišly oběti uplynulého více než tisíce dní vniveč? Na základě podmínek příměří je ukrajinský vstup do NATO odložen na neurčito. Kvůli přetrvávající nejistotě se do tamní rozvrácené ekonomiky nedá investovat. Členství v Evropské unii vypadá čím dál nepravděpodobněji. V Rusku Vladimir Putin slaví. Jeho agresivní válka, kdysi vysmívaná pro svou neuváženost, se vyplatila. Sankce zůstávají na papíře, ale vzhledem ke zlomené politické vůli Západu se jim lze snadno vyhnout. Zatímco se Ukrajinci propadají do chudoby, ruská ekonomika vzkvétá.

Z Washingtonu teď vane jiný vítr. Nastupující Trumpova administrativa se stará hlavně o