Proč Fiala zfialověl a Babiš vytáhl novou totalitu? Nejsilnější soupeři volí zbraně pro vzájemný duel

Volební období se nenápadně zlomilo do druhé poloviny. Klíčové klání mezi ANO a současnou koalicí je v plánu až za dva roky, již nyní ale jednotlivé strany ladí své strategie, s kterými do druhého poločasu vkročí. Zjišťovali jsme, jak si chce ANO zajistit návrat do Strakovy akademie, a také to, jak chtějí občanští demokraté coby nejsilnější vládní strana řešit současné problémy s důvěrou, kterou u svých podporovatelů zčásti pozbyli.