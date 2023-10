Fialovi chybí Babišovo charizma. To dokáže udělat dost, říká volič Pirátů Rudolf Žák

Rudolf Žák je dvacetiletý student, který žije v jednopokojovém bytě ve starém mlýně na samotě poblíž pražského Radotína. Jeho dosavadní život je poznamenaný složitou situací jeho rodiny.

„Moje mamka má poloviční invalidní důchod, a nemůže si tak dovolit mě živit. Pobírám sirotčí důchod po smrti otce, jehož růst vláda podobně jako u dalších důchodců omezuje. Tudíž si musím přivydělávat na brigádách,“ píše Rudolf do e-mailu, ještě než se potkáme.

Budoucí učitel češtiny a občanské výchovy je rodák z Prahy. Vyrůstal ale na jihu Čech, kam se jeho rodina přesunula za lepším vzduchem. Rudolf má mnohem starší sestru, která už má sama děti. Jeho si rodiče pořídili až ve vyšším věku a živili ho z důchodů.

„Byli jsme chudá rodina. Pro rodiče bylo prioritou, abych se najedl já, takže se často stávalo, že poslední dny před příchodem důchodu skoro nic nejedli. Tohle mě, myslím, v sociální oblasti dost poznamenalo,“ konstatuje Žák, volič a zároveň člen Pirátů.

Dnešní dvacátník se stal sympatizantem strany už ve svých patnácti letech.

„Můj dobrý přítel se hodně politicky angažoval a viděl, že se po politice taky poohlížím. Tehdy začínala kampaň před komunálními volbami 2018 a on mě přivedl k Pirátům v Budějovicích, se kterými jsem se domluvil, že jim budu s kampaní pomáhat,“ vzpomíná Rudolf, který už v blízkosti Pirátů zůstal. „Byli tam fajn lidi,“ říká.

V den svých osmnáctých narozenin student do strany také vstoupil. „Bral jsem to jako hezký narozeninový dárek a docela se na to těšil. O to víc mě teď zklamává, když