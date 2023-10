Pekarová Adamová mě výrokem o svetru vytočila, říká volička KDU-ČSL Lucie Sádlíková

Lucie Sádlíková dříve pracovala v administrativě, teď ji zaměstnává desetiměsíční syn. K němu v příštím roce ještě přibude sourozenec, jehož pohlaví zatím Sádlíkovi neznají.

Milovnice fantasy a detektivek České televize, která s manželem obývá panelákový byt na kraji Tišnova u Brna, v minulosti volila pestrou směsici stran od občanských demokratů po Piráty. Nyní je už několik let voličkou i členkou KDU-ČSL. Do strany ji před pěti lety přivedl manžel Pavel, který vede stranickou buňku lidovců v sousední Kuřimi.

Lucie nicméně říká, že teď je na KDU-ČSL naštvaná. Důvodem je navýšení rodičovského příspěvku, které je v režii lidoveckého ministerstva práce a sociálních věcí vedeného šéfem strany Marianem Jurečkou. Mamince z Tišnova vadí, že vyšší příspěvek dostanou jen rodiče dětí narozených příští rok. Vzhledem k tomu, že sama čeká druhého potomka, ji vyšší příspěvek nemine. Opatření jí ale vadí principiálně –⁠ přijde jí nespravedlivé k rodičům starších dětí.

„Chápu, že ve vládě potřebují peníze někde zkrouhnout, ale myslím si, že by to měli udělat jinde,“ míní Lucie. Podle ní by se měla rodičovská navýšit všem a výměnou za to by se mohly omezit jiné sociální dávky.

„Vůbec nechci být rasistická, ale