Jednomu se přezdívá kočka s devíti životy, druhý řídí útoky z luxusní vily v Kataru. Kdo jsou lídři Hamásu

Zatímco ozbrojení teroristé Hamásu minulý víkend pronikli do Izraele na motorkách a rogalech, ten, který Hamás řídí, seděl v bezpečí přes 1700 kilometrů daleko.

Jedno z videí ukazuje lídra teroristické organizace Ismaila Haníju, jak z katarského Dauhá brutální útok Hamásu na Izraelce sleduje v televizi.

Hamas chief Ismail Haniyeh, Saleh al-Arouri, and other members of the group's leadership feign surprise at tv clips showing the large-scale assault on southern Israel. pic.twitter.com/b04DW9uniM

— Joe Truzman (@JoeTruzman) October 7, 2023