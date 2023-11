Fotbal nemusí znít jen jako We Are the Champions. Jak počítačová hra FIFA přepsala zvuk fotbalových stadionů

Písně Jerk It Out (Caesars Palace), On Top of the World (Imagine Dragons), Helicopter (Bloc Party), Heat Waves (Glass Animals) nebo Rockafeller Skank (Fatboy Slim) mají jedno společné.

Milionům fanoušků videohry FIFA po celém světě připomenou hodiny strávené u dnes nejpopulárnější fotbalové hry na světě, která je podle Guinnessovy knihy rekordů i nejprodávanější sérií sportovních videoher.

Po třiceti letech se sice partnerství mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA a americké společnosti Electronic Arts zabývající se vývojem, obchodem a distribucí videoher rozpadlo, a hra tedy v letošním roce vychází pod novým jménem EA Sports FC 24, význam pro hudební svět má ale rok od roku větší.

Spojenectví FIFA a EA

Před třiceti lety ještě kopaná neměla ve Spojených státech amerických dle tehdejšího vedení Electronic Arts tak silnou pozici, aby se videohra masově prodávala, pokud ji nezastřešila významná sportovní asociace.

Pod pojmem fotbal (football) Američané primárně znají americký fotbal, „našemu fotbalu“ říkají kopaná (soccer). Hledali tak možného spojence, který by pomohl hru dostat na světový trh – a tím se stala právě mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA.

Tehdejší herní vlajkovou lodí EA byla hra věnovaná nejvyšší profesionální lize amerického fotbalu s názvem John Madden Football (přejmenovaná v roce 1993 na Madden NFL). Za tou až do své smrti v roce 2021 stál významný americký sportovní komentátor a trenér John Earl Madden, podle kterého byla hra i pojmenována.

Spolupráce mezi giganty svých oborů začala v roce 1993 a byla následně obnovena v letech 1998, 2006 a 2013.

V posledních letech si však začalo vedení EA Games klást otázku, jaký prospěch z dlouholetého partnerství plyne. Značka FIFA pomohla upevnit fotbalovou sérii EA Sports v mysli spotřebitelů, neobsahovala ale