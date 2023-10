Vášáryová: Kaczynski nemá mobil, nemá počítač, neumí jazyky, nikam nechodí. A když vyhraje, bude chtít odejít z EU

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Proč Magda Vášáryová kritizuje polskou církev?

O čem hovořila s Viktorem Orbánem na společném obědě?

Kdy a proč se s maďarským premiérem přestala přátelit?

Co je justovní politika a proč se mnozí voliči stydí za to, koho volí?

Který slovenský politik podle Vášáryové slíbil Slovákům, že budou moci ve své zemi rabovat?

V letech 2000 až 2005 jste v Polsku působila jako slovenská velvyslankyně, teď jste tam trávila intenzivní měsíce, kdy jste si v Krakově dokončovala doktorát. Změnila se od té doby nějak výrazně polská společnost? Minimálně tedy za posledních osm let, kdy tu vládne Jaroslaw Kaczynski a Právo a spravedlnost?

Z mého pohledu se Polsko změnilo úplně. Změnilo se všechno to, co jsem znala a pokládala v Polsku za stabilní věc. Nezměnila se samozřejmě příroda, ptáčci, stromy, zvířata a děti, ale to ostatní ano.

Byla jsem v šoku, co všechno se může za osm let změnit. I když, neměli bychom být v šoku. Když si vzpomenete na rok 1991, Srbsko bylo součástí Jugoslávie a bylo před námi dvacet třicet let, protože mělo plné obchody, nemuselo dělat malou privatizaci ani nic podobného. Lidé mohli studovat venku, měli pasy, na které mohli jezdit po světě… A dnes? Stačily jim troje volby, které radikálně všechno změnily. Když na území Srbska přijedete dnes, zjistíte, že jsou třicet let za námi. Tohle jde velmi rychle.

Co konkrétně se změnilo v Polsku?

Všichni biskupové, které jsem znala a kteří byli intelektuálové. Dalo se s nimi mluvit. Byli konzervativní, ale psali báječné knížky. Dnes přijdete a slyšíte krakovského arcibiskupa a nevěříte vlastním uším.

Co říká?

Je antisemita, je proti všemu v Evropské unii… A jeho slovník! Je primitivní. To nemá