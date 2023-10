Za Izrael se dnes stydím. Ve vládě je ta největší sebranka, říká spisovatelka, která přežila Osvětim

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Viděli jsme se před osmi měsíci, když jsem vás navštívila v Aškelonu, kde žijete od osmnácti let. Když Hamás zaútočil na Izrael, psala jsem vám, jestli jste v pořádku. Odepsala jste mi: „Nečekané překvapení, katastrofa, Izrael krvácí. A naše vláda je bohužel impotentní. Bude to trvat, než se vzpamatujeme z té hrůzy. Ale nakonec to, doufám, zvládneme. Jsem doma. Sleduji události těžko uvěřitelné. Zlobím se a doufám.“ Na koho se zlobíte?

Podívejte se, byli jsme stát, který byl obdivován. Postavili jsme ho z trosek, přišli jsme z koncentračních táborů, všechno nám vzali a neměli jsme nic. A dokázali jsme udělat něco pro budoucnost.

Mluvím o lidech, kteří byli obětaví a dali Izraeli skutečně celý život. A teď zažíváme takovou zradu. Jak se to mohlo stát? Vždyť sem najednou vtrhlo sto sedmdesát teroristů! To by přece naše rozvědka měla vědět. A věděli to.

Minimálně to tušili, vláda dostala varování, jak tvrdí zprávy z Egypta.

No samozřejmě. Netanjahu chtěl mít pokoj. Ve vládě má sebestředné lidi, kteří profitují z toho, že mají ministerská křesla a nejsou absolutně schopni vládnout státu.

Chcete tím říct, že těmto lidem nezáleží na Izraeli?

Nezáleží jim na nikom jiném než na sobě.

Zdůraznila bych, že vy se nezlobíte jen kvůli útoku na Izrael. Kritická vůči izraelské vládě jste byla už v tom únoru, kdy jsme se potkaly.

Ano. Půl Izraele tuhle vládu nevolilo. A ti, kteří ji volili, jsou zklamaní. Tohle si také nepředstavovali. Ta ultraortodoxní společnost, která je v Izraeli,