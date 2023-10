Korespondenční volba je téma. Teď mám domov v Lucembursku, ale vlast mám jen jednu, říká volič STAN Vojtěch Kůgel

Vojtěch Kůgel žije v Lucemburku. Rodák z jihomoravských Valtic vystudoval politologii v Olomouci a mezinárodní daňové právo v nizozemském Maastrichtu. Nyní pracuje v advokátní kanceláři v Lucembursku, kde řeší právní poradenství pro investiční fondy.

Proč úspěšného Čecha žijícího v cizině zajímá tuzemská politika? „Pět let jsem měl domov v Holandsku, teď mám pět let domov v Lucembursku, ale vlast mám jenom jednu. Čím déle jste venku, tím více vám na vaší vlasti záleží. Politiku v ní nemůžete ignorovat,“ vysvětluje Vojtěch.

Při posledních volbách do Sněmovny volil na ambasádě v Lucemburku, kterou má pár zastávek tramvají. Na rozdíl od kamarádů v USA či Holandsku tak kvůli volbám nemusí urazit stovky kilometrů.

„Korespondenční volba je pro nás Čechy v cizině rozhodně téma,“ říká Vojtěch. Příslušný návrh zákona, který současná vládní koalice označovala za jednu ze svých priorit, ale pořád leží ve Sněmovně.

„O úspěšnosti současné vlády vypovídá, že nebyla schopná tento základní krok protlačit Parlamentem, i když je bytostně v jejím zájmu. Podpora hnutí ANO mezi českou komunitou v zahraničí je naprosto marginální, kdežto podpora současné koalice převažuje,“ připomíná právník.

Změnu voleb pro Čechy v zahraničí blokují opoziční hnutí ANO a SPD. Co říká Vojtěch na jejich argument, podle nějž by se neměla volba usnadňovat lidem, kteří tady nežijí?

„Dá se říct, že každý Čech v cizině je takový reprezentant rodné země a je zodpovědný za její pověst. My navíc nabíráme zkušenosti v zahraničí, které potom můžeme zúročit doma,“ reaguje právník, který by se výhledově do Česka rád vrátil.

Česko jako nejzápadnější Východ a nejvýchodnější Západ

Vojtěch je dlouholetým příznivcem hnutí STAN, jehož kandidáty v posledních sněmovních volbách kroužkoval na koaliční kandidátce s Piráty.

„Na Starostech se mi vždy líbila jejich