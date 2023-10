Politická Pointa N: Tajenka o jednom z Babišových nejvěrnějších

Konečně to máme za sebou. Řeč je o vládním konsolidačním balíčku, jehož schvalování ve Sněmovně trvalo v této poslední fázi čtyři jednací dny. Během debaty se lidé kromě jiného dozvěděli i to, s kým obědval Andrej Babiš a kde byl na záchodě předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Koalice to ale nakonec ustála a nyní vstupuje do druhé půlky volebního období, kdy vlády obvykle u svých voličů žehlí nepopulární rozhodnutí a kauzy napáchané během prvních dvou roků strávených ve Strakově akademii.

Aktuálně nelze očekávat nějaké velké oslavy schváleného balíčku. Mnozí koaliční poslanci berou změny jako nutné zlo a místo zdravic před kamerami a plesání raději co nejrychleji přešli k jiné novele a po hodině a půl zmizeli ze Sněmovny. Víkend snad rozptýlí chmury pravicových zákonodárců, kteří by chtěli dělat mnohem razantnější škrty, i jejich levicovějších kolegů Starostů a Pirátů, kteří nemohou zkousnout, že jim ODS nedovolila obnovení superhrubé mzdy, jež by do rozpočtu přineslo 120 miliard korun.

Rozumný kompromis a dluhová brzda se staly zaklínadlem koalice, když politici u svých spolustraníků a fanoušků obhajovali změny, které přesouvají miliardy z kapes firem a lidí do státního rozpočtu. Moc jim to ale nejde. V očích voličů dokážou obhájit jen málo nepopulárních změn, což se promítá do průzkumů veřejného mínění.

Energii pětikoalici bere nejnovější zjištění agentury Kantar. Opoziční hnutí ANO v něm má 33,5 procenta, ODS 12 a Piráti 8,5 procenta. Průzkum poprvé ve větším měřítku ukázal, že někteří vládní voliči začínají přecházet k opozici.

Lídryně poslanců ANO Alena Schillerová situace obratem využila a připraveným vystoupením zacílila na další vládní fanoušky. „Třináctý říjen si budeme pamatovat jako černý pátek pro českou ekonomiku. Den, kdy živnostníci, kteří od státu nechtějí prakticky nic, budou na pojistném platit o 20 tisíc ročně víc,“ řekla, když zahájila „orloj“. Tak novináři slangově říkají sérii stranických tiskových konferencí ve Sněmovně, během níž se politici střídají před kamerami. Následovali zástupci SPD a nakonec přišla pětikoalice. Celkem to bylo 12 figur, stejně jako na Staroměstském orloji, což je ovšem spíše náhoda než záměr.

Hlavně je ale potřeba zmínit, že šéf ANO Andrej Babiš je příčina i důsledek toho, co se děje. Politicky i ekonomicky. Právě za jeho vlády začaly růst strukturální výdaje státu a zároveň to byl Babiš, kdo zrušením superhrubé mzdy podsekl jeho příjmy. Schodky rozpočtů tak začaly růst.

A koalice se v takových nelichotivých kulisách s čertovskými rohy, jaké premiérovi Petru Fialovi (ODS) nyní namalovali jeho protivníci, chová jako suverén a způsobem, jako by ve vládě neseděla do značné míry díky náhodě.

Velké štěstí měla, když se do Sněmovny nedostali sociální demokraté, komunisté ani Přísaha, kteří by většinově patřili spíše do tábora opozice.

Lze říci, že díky Babišově kampani proti Pirátům se navíc část jejich hlasů přelila ke Spolu, jak už krátce po volbách v roce 2021 podotkl bývalý marketér ANO Marek Hanč.

I když už není v čele exekutivy, Babiš zůstává klíčovou postavou české politiky. Nemusí kvůli tomu sedět ve Strakově akademii. Nemusí ani říkat nic moc rozumného.

Často mu jen stačí, že křičí a mává papírem u řečnického pultu.

Expresivně se například pozastavoval nad tím, jak vláda řeší válečný konflikt v Izraeli. „Iveta Blanarovičová, možná znáte to jméno. Já jsem pomáhal zachraňovat její rodinu, aby se dostali do těch letadel,“ vypravoval expremiér během debaty o úsporném balíčku.

K komu přidal zmínku, že obědval s premiérem Albánie nebo hovořil o vyměšování vládního poslance.

Jenže tyto pasáže řada jeho voličů nevidí a neslyší.

Eliminují je jeho marketéři, kteří z proudu řeči bývalého premiéra vystřihnou několik smysluplných věcných vět a dají je na Facebook.

Výprava za Okamurovými příznivci

Realita ve Sněmovně se pak liší od sociálních sítí, které Babiše zobrazují jako státotvorného řečníka. Jeho sněmovní verze spíše připomíná radikála lovícího hlasy SPD.

Chaot, který obsah svých projevů mění jen občas, je další Babišova tvář. A divit se, proč i přesto má dlouhodobý úspěch u voličů, nemá smysl. Politici odpověď najdou v zrcadle. V jeho odrazu uvidí něco, co se jim nebude líbit – vlastní nedostatky, které některým lidem zkrátka přijdou horší než zmatené povídání bývalého premiéra. Bude především na koaličních stranách, aby se dokázaly v očích voličů obhájit. Po dvou letech vládnutí už v kuloárech avizují, že nastane doba, kdy se budou věnovat budování „světlých zítřků“, optimistických vizí a silných lídrů.

Nic nedostanou zadarmo

Ironické poznámky piráta Michálka a jeho kritika STAN a jejich financování voleb naznačují vážné vnitřní spory v koalici Pirátů a Starostů. Nicméně nebude to zřejmě znamenat žádné dramatické změny. PirSTAN už stejně na ničem zásadním nespolupracuje a podle slov zevnitř stran se pokusí neshody mírnit tak, aby se jejich volební spojenectví nerozpadlo.

Starostové a Piráti sice nevidí vždy smysl spojenectví udržovat, nicméně formálně zřejmě bude i nadále přežívat. Jak řekli zástupci obou stran Deníku N, nehodlají otevřít Pandořinu skříňku.

Touto schránkou myslí vládní dohodu o podobě koalice – poměrně složitě vyjednaný kompromis, do kterého většina nebude chtít vrtat, protože se bojí, co by z toho vzešlo.

I když se totiž Petr Fiala snaží, nemohl by zaručit, že se v této dohodě nezačnou hrabat lidovci, jejichž preference jsou podle Kantaru na úrovni 3,5 procenta, což by ve volbách znamenalo konec ve Sněmovně. A strach je v těchto situacích velmi silná emoce.

Nového pokusu o hlasování o důvěře vládě, které na úterý svolala opozice, se však kabinet nemusí příliš bát. V současné situaci lze předpokládat, že by takové hlasování ustál. Bojí se však především sám sebe – vzájemných neshod a kulturních válek, jež ANO často využívá. Zatím neúspěšně.

PS: V textu je ukrytá tajenka, která prozrazuje, jak ministr financí Zbyněk Stanjura nazývá jednoho politika ANO. Správné odpovědi posílejte na e-mail katerina.frouzova@denikn.cz.

Co dalšího se stalo?

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) si včera podle zjištění Deníku N předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského a jeho zástupce. A to kvůli vraždění civilistů v ukrajinské Hroze.

Ministerstvo spravedlnosti po roce dohad a sporů s koaličními i opozičními poslanci začalo psát novelu, jež má od příštího roku zabránit tomu, aby ve školách, v kroužcích či na táborech působili lidé, kteří spáchali sexuální nebo násilný trestný čin na dětech.

Koalice Spolu opět marně jednala o možná společné kandidátce do evropských voleb. Původní termín do konce září už ODS, lidovci a TOP 09 překročili a stále nerozhodli.

Vládě podle průzkumu CVVM důvěřuje jen čtvrtina obyvatel. Zcela vládě důvěřují pouze tři procenta lidí, dalších 22 procent jí spíše důvěřuje. Podobný výsledek měl v největší krizi třeba kabinet Petra Nečase, který končil po policejním zásahu na Úřadu vlády.

Soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon se zřejmě ústavním soudcem nestane, senátní výbory ve středu jeho kandidaturu nepodpořily. V ústavně-právním výboru získal hlasy tří z osmi členů, ve výboru pro lidská práva jen jeden hlas z pěti. Horní parlamentní komora bude o Simonově kandidatuře rozhodovat příští týden.

Přejeme vám pěkný víkend.

Konference N: Jsme připraveni?

Deník N letos oslaví páté narozeniny. Při té příležitosti pořádáme mimořádnou celodenní konferenci se sérií netradičních rozhovorů, které se tématem zaměří na budoucnost. Koná se v pražském Kině Světozor v úterý 31. října. Vstupenky získáte na tomto odkaze.