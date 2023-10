Většina Palestinců necítí radost, ale hodně velké obavy, říká politolog ve Studiu N

Na co se v podcastu také ptáme?

Proč izraelsko-palestinský konflikt rozděluje Západ?

Kteří světoví aktéři rozpolcení využívají?

Jak sami sebe vnímají Palestinci?

Proč se někteří z nich radují z masakru izraelských civilistů?

Je oprávněná kritika, že Palestinci nejsou schopní spravovat svůj stát?

Jaká cesta vede k trvalému míru?

Měl jste někdy v české společnosti problém kvůli palestinským kořenům?

Je zajímavé, že jsem se s tím poprvé setkal ve druhé třídě, bylo mi nějakých osm nebo devět let. Čerstvě jsem se vrátil do tehdejšího Československa z Jordánska, kde jsme dva roky žili.

Já jsem se narodil, abych to upřesnil, v Praze, a když mi bylo zhruba pět let, tak jsme odjeli s tatínkem a maminkou do Jordánska. Tatínek je Palestinec, ale narozený v Jordánsku, studoval v Československu a musel se vrátit do Jordánska kvůli povinné vojenské službě. A pak, když přišla v Československu revoluce, tak maminka chtěla volit v prvních svobodných volbách, tak jsme vyrazili zpátky. Pak už jsme se tu usadili.

Každopádně hned když jsem přišel do české školy, tak na nějaké vycházce se třídou jsem měl konflikt s nějakým klukem, který na mě zničehonic začal křičet, že můj tatínek je terorista. Já jsem chápal, že to je něco špatného, ale nevěděl jsem úplně, o co jde.

V mnoha evropských městech v těchto dnech probíhají demonstrace, na některých se mává izraelskými vlajkami, na některých palestinskými. Proč se Západ dělí na dva tábory?

Já myslím, že to je taková přirozená psychologická reakce, která se dá vztáhnout na jakýkoliv konflikt. V konkrétním případě Izraele a Palestiny je ten problém v tom, že konflikt je tak mediálně viditelný. Lidé si do něj promítají věci, které jim osobně přijdou důležité. Se samotným konfliktem nemusejí mít vůbec nic společného. Můžou v tom vidět zápas kolonialismu a imperialismu proti, v uvozovkách, domorodcům, můžou v tom vidět střet náboženský či kulturní a spousta lidí k tomu má hodně silně vyhraněný postoj.

Hraje v tom obrovskou roli židovská historie v Evropě, holocaust, navíc máme v Evropě nějaké minority, ať už Palestince, nebo muslimy odjinud, kteří si do toho taky promítají své vlastní křivdy a frustrace. Výsledek je takováto polarizace a tribalizace. Vidíme obrázky zabitých civilistů, dětí a žen, a to nikoho nenechá chladným.

Dehumanizace ale probíhá na obou stranách. Samozřejmě je teď vysoce kontrastně vidět na tom, co provedl Hamás, a všichni se ptáme, jak vůbec může někdo povraždit děti. Ale existuje i dehumanizace na druhé straně. Mnozí Izraelci, dokonce i ti, kteří jsou ve vládě, se vyjadřují o Palestincích jako ne o lidech, ale jako o zvířatech, která musí být nějakým způsobem anihilovaná. A to i před útokem Hamásu.

Ano, v těch debatách je vidět, že z toho totálně zmizela lidskost. Když jste zmiňoval historické kořeny, má dnešní rozdělení původ ve studené válce, anebo je v tom něco nového?

Stoprocentně ta studenoválečnická ideologie, kdy jeden tábor byl vykreslovaný jako ten západní, imperialistický, vedla k tomu, že lidé vidí tento konflikt tou koloniální optikou. A zcela správně, protože má koloniální charakteristiky. Pouze k té kolonizaci nedošlo někdy v patnáctém nebo šestnáctém století, ale bohužel pro Izrael i pro Palestince docela nedávno.

Ale optika identit a kultur je něco, co se etablovalo hlavně po jedenáctém září. Muslimové, Palestinci a lidi z Blízkého východu, kteří jsou snědí, a ne bílí, jsou vnímáni jako hrozba pro naši bílou pokrokovou civilizaci. Co se dělo během uprchlické krize, když se snažili Syřani a Afghánci uprchnout do bezpečí, tak to je pořád stejná písnička.

Zneužívá někdo rozpolcení Západu nad podporou Izraele, anebo Palestiny?

Samozřejmě máme spoustu aktérů, kteří budou mít radost. Z Ruska plynou velké snahy vybičovat emoce, což je paradoxní, protože Rusko má velkou muslimskou minoritu a v Evropě podporuje islamofobní hnutí a strany, protože právě ty mají potenciál rozklížit západní společnost.

Ale máme jiné země, které ten konflikt vidí jako součást nějaké větší hry, Írán například, který v regionu hraje šachovou partii se Spojenými státy a se Saúdskou Arábii. V posledních letech docházelo k cílenému sbližování Izraele speciálně se Saúdskou Arábií a jinými státy Zálivu. Za tím úsilím stojí Spojené státy, které chtěly z regionu svým způsobem jako odejít a vytvořit tábor Izraele, Saúdské Arábie, ale i Egypta a Jordánska, který by vyvážil Írán.

Myšlenka, že je třeba vyřešit izraelsko-palestinský konflikt, aby došlo k normalizaci mezi arabskými zeměmi a Izraelem, byla opuštěna a palestinský problém se zametl pod koberec, jako kdyby neexistoval.

Palestinci nikam nezmizí

Na jak dlouho to zamrznutí vztahů teď vidíte?

Všechno záleží na tom, jestli konflikt bude dál eskalovat. Načasování útoku Hamásu mohlo být stimulováno ze strany Íránu, který má své vlastní zájmy a je možné, že byť se snaží vyhýbat přímému střetu s Izraelem, tak se pokusí přes Hizballáh tu situaci dál eskalovat.

Je velká otázka, co se stane na Západním břehu, jestli Palestinci, kteří tam žijí a už taky mají dost té bezvýchodné situace a vlastních politických reprezentantů, se do toho konfliktu zapojí, třeba nějakou třetí intifádou.

Myslím, že by mělo být Spojeným státům jasné, že izraelsko-palestinská otázka se musí řešit jako součást normalizace vztahů mezi arabskými zeměmi a Izraelem, že se to nedá odsunout. Palestinci nikam nezmizí, je jich skoro sedm milionů.

I dost třeba Egypťanů si myslí, že už udělali pro Palestince dost, ale pořád je v arabských zemích veřejné mínění na straně Palestinců. My v Evropě vidíme obrázky zabitých izraelských civilistů, ale v arabském světě celé ty dekády toho konfliktu viděli obrázky zabitých palestinských civilistů, pogromů ze strany židovských osadníků na palestinské vesnice, demolic palestinských domů, vystěhovávání rodin a podobně.

Do kterého světa patří Palestinci, s kým se cítí být spříznění?

Nyní mnoho Palestinců přijme jakoukoliv pomoc odkudkoliv. Oni mají pocit, že jsou celosvětově zapomenutí. To znamená, že pokud se nabízí Írán, tak oni sice nemají blízko k té zemi a nemusí mít rádi ten režim, ale budou vděční za podporu.

Zajímavá a dost smutná věc na palestinské společnosti je její rozdělení do tří skupin. Jedna skupina jsou Palestinci, kteří žijí v Izraeli a mají izraelský pas. Jsou v zemi sice čím dál tím víc občané druhé kategorie, existuje řada zákonů, které jsou jasně diskriminační, arabština například přestala být oficiálním jazykem, židovská města dostávají mnohem víc veřejných prostředků než arabská, která se nemohou rozrůstat, a podobných věcí je velmi mnoho. Nicméně i přesto si tato část Palestinců žije v podstatě velmi dobře v porovnání s tou druhou a třetí skupinou, což jsou Palestinci na Západním břehu a v Gaze.

Co je smutné, že Palestinci v Izraeli se dívají na Palestince na Západním břehu trošku shůry, berou je jako míň civilizované. A to samé cítí Palestinci ze Západního břehu vůči Palestincům z Gazy. Ty tři strany jsou rozdělené i fyzicky, společnost se tím do jisté míry rozpadá, což je částečně i záměr ze strany Izraele.

Někteří nevidí děti, ale budoucí vojáky

A jaká z těch skupin se dnes v ulicích raduje z toho, že teroristé z Hamásu zabíjeli Izraelce? Co ti lidé cítí?

Jsou jednotlivci, ať už na Západním břehu, nebo v Izraeli, v okolních arabských zemí nebo v Evropě, kteří můžou mít takovouto okamžitou reakci, ale nezaměňoval bych to s demonstracemi ‚ kde se mluví o tom, co se děje v Gaze v reakci na útok Hamásu. Ale nepopírám, že existují lidé, kteří projevují radost okamžitě po masakru izraelských civilistů.

Je to tím, že nevidí izraelské civilisty jako lidi, ale jako legitimní terč. Nevidí v nich děti, ale budoucí vojáky, nevidí ženy, ale někoho, kdo plodí budoucí vojáky. Tak to bohužel je. Neříkám, že tohle je většina Palestinců. Ta se na to dívá s hodně velkými obavami.

Ti v Gaze jsou si vědomí, že přijde tvrdý úder. Ti na Západním břehu a v Izraeli do určité míry mohou útoky chápat, ale neospravedlňovat je. Situace by byla úplně jiná, kdyby terčem byli pouze vojáci, protože mezinárodní právo mluví o tom, že lidé, kteří žijí pod okupací, mohou proti okupaci bojovat. Tím se ale určitě nerozumí vraždit civilisty.

Musíme si taky uvědomit, že Palestinci v tom konfliktu žijí každodenně, pro ně to není válka, která začala, jak některá média říkají, útokem Hamásu. Většina Izraelců napůl zapomněla, že nějaký konflikt existuje, ale Palestinci jsou s jeho realitou konfrontovaní každý den. Každý měsíc umírají Palestinci, protože je napadne třeba židovský osadník nebo protože se ocitnou někde, kde neměli, nebo protože izraelská armáda zareaguje na nějakou demonstraci naprosto nepřiměřeně.

Zároveň žijí v realitě, kdy jejich svoboda je totálně okleštěná, kdy žijí pod okupací, kterou my v Evropě v podstatě nevidíme. Nemají žádnou perspektivu, jak z toho ven, mohou přinést stohy a stohy rezolucí, mávat s nimi před kamerami, mohou organizovat stovky a stovky nenásilných protestů, stavět se třeba na hlavu a nemá to vůbec žádný efekt.

A jejich vlastní reprezentanti nevzešli z žádných demokratických voleb už desítky let. Vidí, že vrstva palestinských papalášů profituje z mezinárodní finanční pomoci a výměnou fungují jako prodloužená ruka Izraele. Někteří z nich chtějí ten úder vrátit: když trpíme my, tak aspoň ať trpí ten druhý. A pak, když se stane masakr, který je bezesporu hrozný a odsouzeníhodný, tak někteří z nich mohou zažít radost z toho, že nepřítel trpí.

Palestinský stát neexistuje

Mnozí obviňují Palestince, že nejsou schopni spravovat svůj stát.

To je takový mýtus, že nějaký palestinský stát existuje, protože žádný neexistuje. Mluvit o něm znamená vytvářet dojem, že jsou dva silově víceméně rovnoměrní soupeři, dva suverénní státy. Ale tam je jeden stát, Izrael, a pak je Západní břeh rozkouskovaný do mnoha enkláv, 80 procent toho území není pod správou Palestinců. Izrael si může v rámci toho, co považuje za bezpečnostní opatření, dělat, co chce, a taky dělá.

Když se podíváte na podporu palestinské samosprávy, tak podle nedávných průzkumů si zhruba 85 procent Palestinců přeje, aby Abbás, který je takzvaně prezidentem, rezignoval. Protože to je prostě klika starých lidí, kteří si rozebírají finance, které tam plynou, ale kterých zase není tolik, aby vytvořily z Palestiny prosperující stát, i kdyby to nerozkrádali.

Nemůžete postavit funkční stát na půdorysu enkláv obehnaných vojenskými zónami, když nemůžete zboží dopravit z jednoho místa na druhé, které je třeba jenom pár desítek kilometrů vzdálené, ale vy nevíte, jak dlouho budete čekat na checkpointu třeba s nákladem rajčat, než se vám zkazí. Nejlepší silnice jsou pouze a výhradně pro židovské osadníky, ty pokrývají celý Západní břeh, takže Palestinec to musí všechno dlouze objíždět.

Druhá věc je Gaza, kde hodně lidí říká, že Izrael pásmo vyklidil a Hamás měl šanci tam postavit něco skvělého a ukázat, že taky dokážou tvořit a nejenom ničit. Jenomže v Gaze sice není fyzicky žádný izraelský voják, ale to neznamená, že to není okupované území podle mezinárodního práva, i praktickým dopadem na život lidí. Izrael kontroluje nebe nad Gazou, moře vedle Gazy a téměř celý pás hranic kolem Gazy až na tu část, kterou Gaza sdílí s Egyptem. Takže lidi, kteří se narodili v Gaze před šestnácti lety, kdy izraelská blokáda začala, tak skoro do dospělosti žili v místě, kde žijí dva miliony lidí na maličkém území, a nemají žádnou možnost, jak cestovat.

Je tam pořád akutní nedostatek vlastně všeho. Ta logika byla taková, že když budou mít Palestinci šílený život v Gaze, tak se postaví proti Hamásu a svrhnou ho. Ale už to trvá šestnáct let, ale nic takového jsme neviděli. Ten efekt je buď obrácený, nebo žádný, ale spíš je to kontraproduktivní.

A je otázka, jestli tedy pokračovat dál stejnými metodami a myslet si, že to vyústí v něco jiného. To je známá definice bláznovství, kdy člověk dělá pořád to samé a myslí si, že to dopadne nějak jinak.

A jaké nové metody by pomohly?

Jediné, co může vyřešit konflikt mezi Palestinci a Izraelci a předejít masakrům a umírání izraelských civilistů, je dosažení spravedlivého míru, který bude široce akceptovaný. Nemusí být akceptovaný všemi, ale široce v palestinské i izraelské společnosti. Cokoliv jiného, například spoléhání se na bezpečnostní opatření, neřeší vůbec kořeny toho problému, někdy je dělá horšími, někdy ten problém jenom oddaluje.

Jenomže řešení vyžaduje obrovskou politickou kuráž a nějakou dlouhodobější vizi. Když máte dvě strany, kde ta jedna je naprosto dominantní, má veškerou moc kontrolovat dění, a ta druhá ne, a mají se na něčem dohodnout, a ta dohoda obnáší kompromis, kdy ta silná strana musí něco ztratit, tak proč by to ta silná strana dělala? Proč by dělala kompromis?

Já se obávám, že v kalkulaci izraelské vlády a zejména té současné je vidět, že chtějí dosáhnout svých cílů, což v tomhle případě je v podstatě anexe Západního břehu. Pro Izrael, nebo aspoň pro mnohé jeho politiky je to historické jádro dávného židovského království, které tam před dvěma třemi tisíci lety existovalo – Judea a Samaří. Gaza je v podstatě tolik nezajímá, ale Západní břeh je to jádro.

Postupně mohou rozšiřovat osady a celé to vojensky kontrolovat a nemusí tam vzniknout palestinský stát. Jediné náklady, které jim vznikají, je to, že čas od času zemře několik izraelských civilistů nebo vojáků, což je tragédie, ale v podstatě z jejich perspektivy toho národního zájmu to nejsou zase tak vysoké náklady.

Proč by potom měla izraelská vláda ustoupit Palestincům a nechat je tam vytvořit stát? Spoléhalo se na to, že ke kompromisu dotlačí Izrael mezinárodní komunita, nebo vidina normalizovaných vztahů s ostatními arabskými zeměmi. Jenže teď se ukazuje, že mezinárodní komunita nemá páky nebo není ochotná tlačit na Izrael, a arabské státy? Egypt a Jordánsko už vztahy normalizovaly a ty ostatní se o to pokoušejí teď bez ohledu na Palestince. To znamená, že Izrael může dosáhnout toho, co chce, aniž by cokoliv obětoval v rámci nějakého mírového vypořádání.

