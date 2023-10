Jak být nejhorší matkou na světě? Jennette McCurdy popisuje své toxické dětství v Hollywoodu

Jennette McCurdy je jednatřicetiletá americká převážně televizní herečka. Jistou proslulost získala rolemi v teenagerských seriálech kabelovky Nickelodeon zaměřené převážně na dětské a mladé publikum.

Před kamerou se Jennette McCurdy objevila poprvé ve svých sedmi letech a dlouhá léta hrála epizodní dětské role v televizních seriálech všeho druhu. Největší slávu jí na americkém televizním trhu pravděpodobně získala v patnácti letech role dospívající Sam Puckett ze sitcomu iCarly, na který navázala se spin-offem Sam & Cat.

V něm hrála do roku 2014, poté se objevila v menších rolích v řadě dalších televizních počinů, vydala také countryové album Not That Far Away.

Svou slibně rozjetou hereckou dráhu nicméně ukončila v roce 2017. A o pět let později vydala vzpomínkovou knihu Jsem ráda, že moje matka zemřela, která se stala bestsellerem. Ten nyní vyšel také česky v překladu Terezy Pavcové. A jeho úspěch hravě zastínil autorčiny dlouhá léta budované herecké úspěchy.

Mormoni na karimatkách

Jennette McCurdy dosáhla slávy v mladém věku, měla hordy mladistvých fanoušků, peníze i obdiv okolí. V knize odhaluje zákulisí svého raného osobního i profesionálního úspěchu v životě, který ovládala její značně toxická matka.

Ta si prostřednictvím Jennette realizovala vlastní nenaplněné herecké ambice a od šesti let ji