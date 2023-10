Loučíme se a možná v jiném životě. Minulé životy teď můžete vidět online

„Jaký myslíš, že k sobě mají vztah?‘‘ ptá se náhodný muž ženy uprostřed baru v úvodní scéně. Naproti nim sedí dva muži a jedna žena. Jsou to přátelé, bývalí kolegové, nebo milenci? Než se rozhlédneme a zjistíme, o koho jde, děj se posouvá o dvacet čtyři let zpátky do Jižní Koreje.

Debutový kosmopolitní snímek korejsko-americké režisérky a scenáristky Celine Song vypráví příběh přátel ze Soulu, které oddělila imigrace. Po několika letech se znovu setkají.

Film není ani tak milostnou romancí, jako spíše příběhem o lásce, kdy důležitou roli hraje otázka: „Co by se stalo, kdybychom …?‘‘ Není lepší se neptat?

Nora (Greta Lee) a Hae Sung (Yoo Teo) jsou přáteli od útlého dětství. Jejich vzájemné spříznění duší rámuje první láskyplné oťukávání. Následně se ale Nořina rodina rozhodne přestěhovat do Kanady. To, co do té doby nenápadně vznikalo, je náhle přestřihnuto a následuje první loučení.

O dvanáct let později Nora studuje v New Yorku a stává se z ní úspěšná dramatička. Hesong zůstal v Jižní Koreji. Z milé vzpomínky na dětství se stane další setkání, tentokrát přes sociální sítě prostřednictvím videohovorů. Každý se ocitá v jiné životní fázi. Dokáží navázat na stejné spříznění duší, jako tomu bylo před lety?

Kouzlo síly v nevysloveném

Uplynulo další desetiletí a přichází zmíněná úvodní scéna filmu okořeněná tápáním náhodných návštěvníků baru: „To je ale dobrý příběh. Spřízněné duše z dětství, které se po dvaceti letech znovu setkávají a uvědomí si, že si byli souzení. V příběhu bych já byl ten zlý