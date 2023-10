Jsme zklamaní a nerozumíme vám, vzkazují Fialově vládě její voliči. Zůstanou jí věrní i za dva roky?

Anna Kantorová, Vlastimil Veselý, Jiří Štern, Michaela Blažková, Lucie Sádlíková, Jakub Sommerschuh, Milada Faltusová, Vojtěch Kůgel, Rudolf Žák a Dagmar Volencová nemají na první pohled nic společného. Spojuje je fakt, že volili koalice Spolu a PirSTAN, v rámci nichž preferovali jednu z pěti stran dnešní vlády.

Po skoro dvou letech, co je kabinet u moci, dnes tuto desítku lidí spojuje také větší či menší zklamání z výkonu Fialova týmu.

Kabinet ve svém poločase výrazně ztrácí podporu. Tři z pěti vládních stran – TOP 09, STAN a KDU-ČSL – ve výzkumech volebních preferencí balancují na hraně volitelnosti. A důvěra ve vládu jako celek v létě klesla na dosavadní minimum.

Deník N se proto skrze sérii rozhovorů s vládními voliči snažil zjistit, jaká očekávání od vlády měli a jak desítka respondentů –⁠ složená vždy ze dvou voličů každé vládní strany –⁠ hodnotí výkony Fialova kabinetu. Co na vládě oceňují a za co ji kritizují? Jak se dívají na výkon stran a koalic, kterým v říjnu 2021 svěřili svůj hlas? Jak na ně dopadá vládní politika či jak vnímají chování opozice? A jak by Fialův tým obodovali na škále jedna až deset?

Na tyto a další dotazy bude odpovídat třeba důchodkyně z Prahy, která nechápe, jak mohla vláda zvažovat škrty ve školství. Oční lékař z Pelhřimova hrozící se možných námluv