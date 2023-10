Světové koncertní turné ke 100. výročí narození Marie Callas má svou zastávku i v Praze, pak pokračuje do Carnegie Hall

Maria Callas je jméno, které dodnes rezonuje hudebním a operním světem. Letos v prosinci uběhne přesně 100 let od narození této božské divy, která si svým pěveckým i hereckým talentem podmanila ty největší a nejvýznamnější operní domy světa. A to je příležitost, aby se její osobnost znovu objevila na významných světových hudebních scénách, alespoň ve vzpomínkách.

V Praze se tak stane 1. listopadu ve Smetanově síni Obecního domu, kam turné přijíždí z italských měst a odkud pak dál pokračuje do newyorské Carnegie Hall, vídeňského Musikverein, Londýna a Ženevy. Na pódiu Smetanovy síně se pod vedením dirigenta Olega Caetaniho představí Pražská komorní filharmonie. Nejslavnějších árií Callas se zhostí přední operní sólisté Aleksandra Kurzak, Marco Berti a Andrea Edina Ulbrich. Divadelně-koncertní pojetí celé události dává prostor na jevišti vypravěči, který je průvodcem koncertu a přibližuje osobnost Marie Callas na základě osobních dopisů a dalších textů. Vypravěčem a průvodcem pražského koncertu bude herec a zpěvák Vojtěch Dyk.

„S hlasem Marie Callas jsem se poprvé setkal asi v sedmi letech, když jsem se pídil po té krásné melodii, která každou celou hodinu hrála na hodinách u mé babičky. Byl to úryvek z Ave Maria a já se tak posléze poprvé dostal ke gramodeskám ‚s pejskem‘ His Master’s Voice s áriemi Marie Callas. Od té doby uplynulo dost let na to, aby se můj vztah prohloubil, já už slyšel i spoustu dalších melodií, které zpívala, ale jedno měly společné. Lehkost hlasovou, uhrančivost vnitřní a naléhavost emotivní. Proto jsem rád, že můžu být u této vzpomínky a jedinečné kulturní události,“ dodává Vojtěch Dyk.

Maria Callas během své kariéry sklízela úspěchy i uznání po celém světě. V jejím životě se prolínal umělecký úspěch s celosvětovou popularitou a obrovským mediálním zájmem. Božská Callas se do dějin zapsala jako nepřehlédnutelná ikona stylu a koncem šedesátých let se právem objevila na seznamu deseti nejelegantnějších žen světa. Legendární skladatel a dirigent Leonard Bernstein o ní prohlásil, že „byla nepochybně největší dramatickou pěvkyní naší doby“. Velkolepý hudebně-divadelní zážitek budou moct zažít diváci i v roce 2023, a to ve Smetanově síni Obecního domu první listopadový den.

Vstupenky jsou v prodeji v síti GoOut.

Konference N: Jsme připraveni?

Deník N letos oslaví páté narozeniny. Při té příležitosti pořádáme mimořádnou celodenní konferenci se sérií netradičních rozhovorů, které se tématem zaměří na budoucnost. Koná se v pražském Kině Světozor v úterý 31. října. Vstupenky získáte na tomto odkaze.