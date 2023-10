Málo muziky za hodně peněz. Balíček je nedostatečný, ale aspoň něco je, hodnotí vládní úspory ekonomové

Poslanecká sněmovna poslala do Senátu konsolidační balíček. V horizontu dvou let má kombinace škrtů a zvýšení daní snížit schodek státního rozpočtu o téměř 151 miliard korun. Co na podobu vládní snahy ozdravit veřejné finance říkají ekonomové?

Na dotazy Deníku N odpovídají: Radim Dohnal – ekonom společnosti Capitalinked Petr Bartoň – hlavní ekonom investiční společnosti Natland Filip Pertold – ekonom think tanku IDEA, poradce ministra práce a sociálních věcí Dominik Stroukal – ekonom z Metropolitní univerzity Praha, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Petr Janský – ekonom z Univerzity Karlovy a člen NERV

V anketě se ptáme:

Co je největším pozitivem konsolidačního balíčku vlády?

Kde je největší nevyužitá příležitost?

V čem spočívá největší slabina?

Radim Dohnal: Největší plus je v tom, že zasahuje všechny sociální a příjmové vrstvy.

Petr Bartoň: Pozitivní je, že balíček více škrtá, než zdaňuje. Za naše narostlé deficity může hlavně zvyšování výdajů a až v menší míře snížení výběru daní. Jestli konečně chceme odcovidovat rozpočet, měli bychom to z větší míry dělat prostřednictvím škrtání ve výdajích.

Filip Pertold: Proti tomu, co lidé z vlády původně tvrdili, nakonec skutečně dojde k nárůstu daně z nemovitosti, i když ta se mohla zvýšit ještě víc. Oproti původním předpokladům také přes vládu překvapivě prošlo zvýšení odvodů pro OSVČ, i když ani to nebylo v optimální podobě. Je to takový postup dva kroky dopředu, jeden vzad. Jsem rád, že se vláda k něčemu odhodlala, i když celkový efekt nebude velký.

Dominik Stroukal: Před pár lety bych nevěřil, že by se politici do něčeho podobného pustili. Mají motivaci spíš nedělat nepopulární opatření. Naše stanovisko v NERV bylo takové, že jsme byli rádi, když se vláda do konsolidace pustila.

V balíčku jsou věci, s nimiž jsem spokojený. Jsou tam i věci, které nechápu. Jsem každopádně rád, že se vláda do něčeho podobného pustila. To mi v dnešní době připadá jako zázrak.

Podařilo se jim to navíc v docela krátkém čase. Konsolidace, se kterou přicházejí, je měřitelná a opravdu sníží zadlužení. I malá konsolidace se v dlouhodobém měřítku počítá. Za svoje děti jsem rád, že se do toho vláda pustila.

Petr Janský: Tahle vláda snižuje daně a zvyšuje výdaje s výjimkou balíčku, kde je to naopak – výdaje se snižují a daně rostou. Celkové zadlužování tak zůstává na podobné úrovni jako v době, než se tato vláda ujala moci. Jinak by se bilance veřejných financí výrazně zhoršovala.

Já bych daně zvyšoval ještě víc a ještě víc bych snižoval výdaje. Vláda zase tolik nekonsoliduje. Snížila tolik daní a zvýšila tolik výdajů, že výsledek je plus minus nula.

Vidím ale i několik pozitiv v tom, jakým způsobem ke konsolidaci přistupují. Zvýšení daně z nemovitých věcí je za mě pozitivum. I když daň zůstane obcím, stát si to vybere tím, že o úměrnou částku obcím sníží rozpočtové určení daní. Pozitivní je, že se zvyšuje podíl tohoto typu daně. Za to vládě tleskám.

Kde je v balíčku největší nevyužitá příležitost?

Radim Dohnal: Naprosto zásadní bolístkou současných veřejných financí je zrušení superhrubé mzdy. Koalice měla obrovskou šanci těchto 120 miliard korun do rozpočtu vrátit. Tuto šanci ale nevyužila.

Petr Bartoň: Jedno opatření mohlo být trvalejší a bral bych ho jako reformu. Myslím ukončení