Připojištění ve zdravotnictví se vrací do hry. Prosadit ho chce šéf senátního výboru

Možnost připojistit se na lepší péči ve zdravotnictví by se mohla ještě v říjnu dostat do vládního návrhu novely zákona o zdravotním pojištění. Prosadit ji tam chce předseda senátního zdravotního výboru Roman Kraus (ODS). Změnu má příští týden řešit vedení koaličních stran.

Už několikrát chtěl současný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) prosadit zavedení nadstandardů ve zdravotnictví. Dosud pokaždé ale tyto plány odsunul na neurčito. Vláda má přitom tuto změnu ve svém programovém prohlášení. Zavázala se, že zavede „možnost dobrovolného doplňkového připojištění.“

Nyní, uprostřed volebního období, se změnu snaží prosadit šéf zdravotního výboru Senátu Roman Kraus (ODS), a to v rámci novely zákona o zdravotním pojištění.

„Já jsem připravil v rámci tohoto návrhu tu část, která by zavedla možnost sjednat si u zdravotní pojišťovny připojištění. Jsem s ministerstvem zdravotnictví domluvený, že do konce října by měl návrh jít do vnitřního připomínkového řízení,“ potvrdil Kraus Deníku N.

Změnu chce šéf senátního výboru prosadit pomocí vládního návrhu, což je podle něj rychlejší cesta. „Nově by se v zákonu objevila věta, že