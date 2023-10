Česko-slovenské slovo týdne: aršík vs. hárček

grafika

Pár slov o slově aršík

Po bratru třiceti letech jsem oprášil své hobby z dětství jménem filatelie.

Kromě setkání se svou někdejší dětskou (a tudíž i de facto bezcennou, odmyslím-li ten nezměřitelný sentiment) sbírkou, krom všech těch známek z přeexotických pacifických ostrovů (Tokelau, Niue, Nauru, Tuvalu, Vanuatu… Co jméno – to zaklínadlo polynéského šamana!) jsem si nutně musel oprášit také známkařskou terminologii.

A to rovnou v několika jazycích. Dnes vše najdete na internetu – a tomu dominuje angličtina. Zároveň chcete mít něco hmatatelného po ruce a nejlepší katalogy – ty od německé firmy Michel – jsou (a je to tak dobře!) v němčině.

Své nové akvizice pořizuji převážně z Aukra, kde je spousta slovenských prodejců, a tak jsem leccos pochytil i ze slovenského filatelistického názvosloví. A když jsem zjistil, že i mezi slovenskými stĺpčekármi najdu spřízněnou duši, slovo dalo slovo – a fejetonek se líhl v hlavě rychleji, než jsem ho stačil datlovat do klávesnice.

A ta terminologie, ta je vám navýsost krásná, srovnatelná snad jen s půvabem výraziva ragbyového. Je v ní koncentrována jazyková patina, závan starých dob, majestát zašlých časů (aby ne, nejstarší známka světa vyšla v Anglii roku 1840, nejstarší rakousko-uherská o deset let později).

Namátkou: celina a celistvost, hlubotisk, doplatné, tři grácie: pečetka, pošetka a průsvitka, zoubkoměr, přetisk, meziarší, aršík…

Čech o slově hárček

Celina a celistvosť, hĺbkotlač a pretlač, pečiatka, pošetka a priesvitka, zúbkomer, medzihárčie a hárček. Ten zní bohovsky! Rýmuje se mi to s dárček, ale slyším v tom i notný ozvuk maďarštiny.

Notabene u vědomí základového slova hárok, tedy arch, to už je echt maďarské, stačí nepatrně změnit poslední hlásku a… Háromig számolok! Egy… kettő… három. (To málo, co si z někdejšího koketování s maďarštinou pamatuji. A také to, že určitá koncovka pro 1. osobu singuláru končí na -om, kdežto ta neurčitá na -ok.)

Ovšem při pohledu do (námi hojně využívaného) etymologického slovníku Ľ. Králika vidím, že jsem se vydal po falešné stopě. Jak aršík, tak hárček pocházejí prý z latinského arcus (oblouk), neboť právě do oblouků se skládal papír ve středověkých papírenských dílnách.

Michal Škrabal, lexikograf a korpusový lingvista, ředitel Ústavu Českého národního korpusu