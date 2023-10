O vítězi voleb v Polsku mohou rozhodnout interrupce. Kvůli pár procentům navíc PiS „prodala“ Ukrajinu

Komentář Petra Janyšky: S čím jdou do voleb Kaczyńského konzervativci, kteří se spíš chovají jako revolucionáři? Co nabízí Donald Tusk a opozice, která se snaží Kaczyńského po osmi letech odstavit od moci? A jak jsou v současnosti rozdány karty?

Když vyhrajeme, do šesti měsíců budou v Polsku interrupce legální, prohlásil nedávno vůdce hlavního opozičního uskupení Občanská koalice Donald Tusk. To by pro Polky znamenalo revoluci; nemusely by kvůli interrupcím jezdit do zahraničí ani je podstupovat doma načerno, mohly by žít v legalitě. Dnes žijí v situaci, jaká snad nemá v Evropě obdoby. Panuje tu tak drastický antiinterrupční zákon, že i vážně poškozený plod musí žena donosit a porodit. A kdo provede interrupci nebo k ní dopomůže, je trestně stíhán.

Na klinikách kvůli tomu už zemřelo několik žen a přísný zákaz vyvolal sérii masových protestů v ulicích mnoha polských měst. Protestů namířených proti vládní straně Právo a spravedlnost (PiS) a proti katolické hierarchii, která stojí v pozadí zákazu.

V Polsku jsou za pár dní volby a bude zajímavé sledovat, nakolik se takový Tuskův příslib překlopí do politické roviny a přitáhne mu voličky. Ženy, především mladší, v Polsku volí trochu jinak než muži – levicověji a liberálněji.

Sisyfovský úkol opozice

Tyto volby budou pro Polsko klíčové. Pokud je už potřetí vyhraje Jarosław Kaczyński, je pravděpodobné, že dotáhne do konce svoje dílo a