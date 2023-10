Richard Langdon je sociální pracovník. V košickém komunitním centru pomáhá LGBTQ+ lidem, sám prošel tranzicí. V novém filmu Úsvit ztvárnil jako neherec jednu z ústředních rolí intersex člověka. „Nemáme s mou postavou stejné zkušenosti, ale podobné ano. Třeba ve scénách z ambulance jsem nic hrát nemusel. Jen jsem vzpomínal na své pocity, jak jsem to lidem musel pořád dokola vysvětlovat, dokazovat.“

Nikoho se neptáme, jakou hloubku či délku mají jeho genitálie, proč by se měl někdo ptát nás, říká trans herec z filmu Úsvit

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Jak vnímá jako LGBTQ+ člověk situaci na Slovensku,

jestli má strach z neskrývané nenávisti,

v čem je podobný hrdinovi Sašovi z filmu,

jak prožíval jako kluk v dívčím těle své dětství a dospívání,

kdy zažil během tranzice euforii a kdy se cítil nejhůř,

jaké vztahy má se svou rodinou.

Mluvíme spolu na dálku přes zoom, jste doma, ve Spišské Nové Vsi. Je pár dní po volbách na Slovensku. Jak jste prožil volební noc ze soboty na neděli? A povolební ráno?

Bylo to napínavé. Probouzel jsem se s hodně negativními, ale i nějakými pozitivními pocity.

Ale začal bych známým výrokem, že národ, který zapomněl na svou minulost, nemá budoucnost. Je to strašně smutné. Slovensko jako by zapomnělo na všechno, co se v minulosti stalo.

Co přesně tím máte na mysli?

Vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové a také teroristický útok, při kterém byli zavražděni dva LGBTQ+ lidé. Ano, byl to cílený útok na lidi z naší komunity, když zavraždili Juraje a Matúše.

Po těch nešťastných událostech jsem velmi doufal, že vláda přijde s opatřeními, jak nás ochránit. Nebo pro nás udělá alespoň něco. Ale místo toho přišlo několik návrhů zákonů, které měly za cíl spíš zhoršit kvalitu našich životů.

V jednom chtěli úplně zakázat právní tranzici a aktivně se podíleli na zabránění přijetí standardů a metodiky poskytování zdravotní péče během tranzice.

V našem filmu zazní, že „tomu máme dát ještě pět až deset let“. No, je to film ze třicátých let. Smutné…

V předvolební kampani na Slovensku zaznívaly opravdu absolutně nenávistné výroky, které směřovaly i k LGBTQ+ lidem. Od nenávisti ve slovech nemusí být daleko k násilí. Nemáte strach?

Pokud vítěz voleb složí vládu, jisté obavy, že půjdeme po vzoru Maďarska a Polska a LGBTQ+ lidé se stanou terčem, mám. Ale zároveň mám naději, že ta strana, která bude v opozici, tedy Progresivní Slovensko, bude nějakou naší pojistkou.

Jen chci žít svůj život, s ženou, kterou miluju

Musím říct, že během kampaně i během volební noci jsem na komunitu LGBTQ+ hodně myslela. A zrovna na vás bude díky filmu, který právě vstoupil do kin, víc vidět. Dosud jste nebyl mediálně známý. Jste na to připravený?

Jsem. A já o sobě už dlouho mluvím jako o trans. Otevřeně to říkám, když se mě někdo ptá. A popisuju, jak to na Slovensku je. Ale nikdy jsem neměl