Nově do Ostravy, Plzně a Českých Budějovic expandují hudební ceny Vinyla. Také tam probíhají až do prosince akce v rámci právě zahájeného XIII. ročníku, které se dále uskuteční v Praze, Brně, Veselí nad Moravou, Boskovicích, Pardubicích, Znojmě a Ústí nad Labem. Na koncertech pořádaných pod hlavičkou Vinyly se objeví zavedená jména domácí nezávislé scény i mladí umělci. Chybět nebudou Lazer Viking, Kalle, DVA, dné, Schwarzprior, Amelie Siba, Anki nebo Máří. Začínající umělce Vinyla opět podpoří vzdělávacími workshopy zaměřenými na produkci a natáčení alba a PR, booking a management.

Ceny Vinyla expandují do dalších regionů, kurátorují dvě desítky koncertů a vzdělávacích akcí

Převažují koncerty v brněnském Kabinetu múz, kde Průběžný festival Vinyla odstartoval už v září. Do tohoto centra brněnské nezávislé hudby mohou zájemci vyrazit nyní vyrazit vystoupení Schwarzprior či Manon Meuert a Strangers in the City. V Boskovicích zahraje Lazer Viking se Schwarzprior nebo Amelie Siba s Máří, ve Veselí nad Moravou DVA s kapelou Ametyst, jejíž součástí je i Ventolin, Kalle a Carya, v Českých Budějovicích Arleta s Ankim, v Pardubicích Toyota Vangelis a Tokyo Drift, v Ústí nad Labem Acid Row, ve Znojmě Drom a Kurvy Češi.

Přednášku nazvanou Příliš stará na pop? v rámci živého natáčení podcastu Soundsystém pro Vinylu do Znojma dovezou už 13. října hudební publicisté Michaela Peštová, Nora Třísková a Karel Veselý. Ve svém studiu Golden Hive další skupinu hudebníků v produkci 22. října v rámci celodenního workshopu Vinyla Academy proškolí Michal „Amák“ Štastný, do Plzně workshopy v rámci Vinyla Academy zaměřené na PR, booking a management dovezou 12. listopadu Zdeněk Neusar a Prokop Holoubek. Všechny workshopy jsou zdarma, mají však omezenou kapacitu. Přihlášky posílejte na e-mail tomas@vinyla.cz.

„Navazujeme na úspěšné workshopy z předchozích let, o které je zájem. Nově pak ve spolupráci s Cenou Věry Jirousové připravujeme workshop zaměřený na kulturní publicistiku. Tři výrazné osobnosti z oborů hudba, výtvarné umění a literatura přinesou svůj pohled, jak v dnešní době reflektovat uměleckou a autorskou práci,“ upřesňuje za koordinátory Vinyly Pavel Uretšlégr a dodává: „Vinyla pro nás není jen ocenění, ale komplexní podpora tuzemské hudební scény.“

Jedním z hlavních cílů Vinyly je zařazování hudby do širšího společenského kontextu či poukázání na kvalitní hudební produkci. Umělci nominovaní za rok 2023 budou ohlášeni začátkem následujícího roku. Už na začátku listopadu ale bude možné nominovat nejzajímavější (nejpřínosnější) publicistické počiny mladých autorů*rek v rámci Ceny Jany „Apačky“ Grygarové, která před třemi lety doplnila hlavní kategorie Deska, Objev a Počin roku. Vypsána potřetí bude v listopadu také výzva Bastl Electronic Track pro mladé hudební producenty a producentky.

Přehled Průběžného festivalu Vinyla 2023

13. 10. Znojmo – GaP (Příliš stará na pop, přednáška Michaela Peštová, Nora Třísková a Karel Veselý)***

20. 10. České Budějovice – Žižkárna (Arleta, Anki)*

20. 10. Ostrava – Provoz (dné, dým)*

22. 10. Praha – Golden Hive studio (workshop Produkce a natáčení alba s Michalem „Amákem“ Štastným)**

27. 10. Veselí nad Moravou – Kafé v kině (DVA, Ametyst)*

24. 10. Brno – Kabinet múz (Schwarzprior, TBA)*

10. 11. Ústí nad Labem – Hraničář (Acid Row, TBA)*

12. 11. Plzeň – Depo2015 (Tipy a triky na hudební PR / Booking a management, workshopy Zdeňka Neusara a Prokopa Holoubka)**

18. 11. Brno – Kabinet múz (Manon Meurt, Strangers in the city)*

24. 11. Veselí nad Moravou – Kafé v kině (Kalle, Carya)*

25. 11. Boskovice – Prostor (Lazer Viking, Schwarzprior)*

26. 11. Praha – Pracovna Žižkov (Kulturní publicistika, Eva Klíčová, Naomi Purkrábek a Karel Veselý)**

1. 12. Pardubice – Divadlo 29 (Toyota Vangelis, Tokyo Drift)*

2. 12. Znojmo – Gogo (Drom, Kurvy Češi) *

5. 12. Brno – Kabinet múz (TBA)*

9. 12. Boskovice – Prostor (Amelie Siba, Máří)*

19. 12. Brno – Kabinet múz (TBA)*

Koncert * Workshop ** Přednáška ***

O Vinyle

Cenu inicioval a produkčně zajišťuje spolek Vinyla, zastoupený Pavlem Uretšlégrem a Tomášem Grombířem. V posledním ročníku 2022 kritici za Desku roku kritici zvolili album Bečvou kytaristy Tomáše Niesnera. Objevem roku byl digitální písničkář Mat213. Počinem roku je festival Pop Messe. Cenu Jany „Apačky“ Grygarové za publicistiku si odnesli hned dva autoři Jiří Slabihoudek a David Laufer. V rámci letos podruhé vyhlášené výzvy Bastl Electronic Track pro mladé producenty*ky do 30 let porota vybrala duo Mezi patry klid.

