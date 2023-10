Čtyři z deseti deváťáků trpí depresemi, zjistila studie. Přidejme na prevenci, léčit nemá kdo, radí experti

Až čtyřicet procent deváťáků má střední nebo těžké deprese, skoro třetina jich trpí úzkostmi. Dívkám hrozí více než dvojnásobné riziko psychických problémů oproti chlapcům. To jsou hlavní výsledky studie Národního ústavu duševního zdraví. Podle odborníků jsou alarmující a nutná je prevence. Mimo jiné i proto, že kdo skutečně onemocní, často marně shání psychiatra.

Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) ve spolupráci s Českou školní inspekcí provedli pilotní Národní monitoring duševního zdraví žáků na základních školách v České republice.

Zjištění autorů výzkumu je alarmující. „Pokud ty výsledky převedeme na třídu o dvaceti žácích, tak průměrně šest z nich vykazuje příznaky úzkosti a osm příznaky středně těžké až těžké deprese, dalších pět vykazuje příznaky mírné deprese,‘‘ popsal koordinátor studie Matěj Kučera z Národního ústavu duševního zdraví její výsledky.

Studie zkoumala 6000 žáků z celé České republiky. „K výsledkům studie jsme se dostali za pomoci nástrojů, které jsme vybrali společně s dalšími experty dětské psychologie, psychiatrie, ale i například školství,“ řekl Deníku N ředitel NÚDZ Petr Winkler. „Ptají se na klasické věci jako pokles nálady, obavy, jak často se člověk cítí bez energie a podobně,‘‘ popsal kroky, kterými autoři došli k výsledkům.

Podle těch psychické problémy více postihují dívky. Oproti chlapcům jich depresivními i úzkostnými příznaky trpí více než dvojnásobek. „Kromě biologických a hormonálních změn zde hrají roli i odlišné reakce na stres, ale i psychosociální faktory – dívky jsou společensky pod větším tlakem,‘‘ vysvětlil to ředitel.

Nástup puberty je kritické období

To potvrzuje ze zkušenosti i ředitel Dětské psychiatrické nemocnice Opařany Michal Goetz. „Oddělení dětské a dorostové psychiatrie jsou v současné době zaplněna převážně dívkami s emoční dysregulací, sebepoškozováním a sebevražednými myšlenkami. Až některé dívky už nechtějí být dívkami,‘‘ popsal Goetz Deníku N.

Podle něj se také právě zhruba v období deváté třídy výrazně zvýší výskyt duševních onemocnění. „Nástupem puberty riziko duševních poruch výrazněji stoupá. Potřeby jsou pak naléhavé, emoce barvitější, silnější a leckdy rozporuplné. V adolescentním období typicky narůstá výskyt nejen poruch nálad, ale také závislostí, poruch příjmu potravy a zvyšuje se závažnost úzkostných poruch. Není vzácností, že se vyskytuje více poruch zároveň,‘‘ vysvětlil psychiatr.

Národní ústav duševního zdraví chce nicméně výzkum rozšířit i na jiné ročníky. „Tohle bylo první šetření takového charakteru. Nevybrali jsme tuhle cílovou skupinu proto, že by u nich byl největší výskyt těchto onemocnění, ale především z důvodu, že jsme se museli zaměřit na nějakou konkrétní cílovou skupinu definovanou věkem. Do budoucna plánujeme to šetření rozšířit o mladší i starší ročníky, ale není možné vše provést najednou,‘‘ řekl Deníku N ředitel ústavu Winkler.

Duševní gramotnost

Podle něj je teď důležité soustředit se u dětí a mladých lidí na prevenci, protože ty, které duševní onemocnění postihne, nemá často kdo léčit. „Při chronickém nedostatku dětských psychologů a psychiatrů, který není možné vyřešit v horizontu několika let, se musíme zaměřit na prevenci,‘‘ zdůraznil ředitel.

Národní ústav duševního zdraví stojí za projektem Všech pět pohromadě. Ten se zaměřuje na lepší porozumění vlastní psychice u dětí a dospívajících. Podle Goetze je přesně toto dnes potřeba.

„Měli bychom děti a adolescenty učit, aby se aktivně zabývali tím, co dříve nemuseli. Aby rozuměli tomu, co je duševní hygiena, jak se projevují její nedostatky, jak poznat, že už je potřeba vyhledat cílenou odbornou pomoc a podobně,‘‘ doporučuje ředitel dětské psychiatrie.

Program Všech pět pohromadě je univerzální vzdělávací program zaměřený na duševní gramotnost a sociálně-emoční učení. Má pomoci učitelům vést žáky k regulaci emocí a stresu, komunikačním dovednostem, zvládání konfliktních a náročných situací, k budování zdravých vztahů a vyhledání pomoci v případě problémů s duševním zdravím.

„Zájem ze strany škol a učitelů je obrovský,“ řekl ředitel NÚDZ Winkler, který je garantem projektu.

Goetz je přesvědčen, že podobné programy budou čím dál důležitější, protože mladých lidí s psychickými poruchami bude přibývat. „Svět se destabilizuje a informace o tom se k nám dostávají v naléhavé podobě a stále. Moc rád bych byl optimistou, avšak data mi v tom příliš nepomáhají,‘‘ obává se ředitel dětské psychiatrie v Opařanech.

Až čtyřicet procent žáků devátých tříd vykazuje střední až těžké deprese, třicet procent úzkosti.

K těmto výsledkům došla studie Národního ústavu duševního zdraví.

Ve všech oblastech duševního zdraví jsou více zasaženy dívky.

Podle odborníků je třeba se orientovat na prevenci, protože v Česku je nedostatek dětských psychologů a psychiatrů.

Konference N: Jsme připraveni?

Deník N letos oslaví páté narozeniny. Při té příležitosti pořádáme mimořádnou celodenní konferenci se sérií netradičních rozhovorů, které se tématem zaměří na budoucnost. Koná se v pražském Kině Světozor v úterý 31. října. Vstupenky získáte na tomto odkaze.