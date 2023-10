Proč je břidlicový plyn v Evropě tabu, když na něm Američané výborně vydělávají?

Ropný koncern Exxon je blízko k odkupu jednoho z největších těžařů břidlicové ropy a plynu v USA. Američtí těžaři v posledních letech pohádkově zbohatli, a to i díky dodávkám břidlicového plynu do EU. Evropská ložiska břidlicového plynu zůstávají nevyužita. Americké firmy zde plány na těžbu vzdaly.

I díky americkému břidlicovému plynu se Češi a ostatní Evropané minulou zimu netřásli chladem a zřejmě nebudou ani během té nadcházející. Po ruské invazi na Ukrajinu se Spojené státy staly největším dovozcem plynu do EU. Většina se v USA těží metodou hydraulického štěpení nebo zkráceně „frakování“.

Jednoho z největších hráčů v tomto byznysu – těžební společnost Pioneer Natural Resources se sídlem v Texasu – chce odkoupit americký ropný gigant ExxonMobil. Hodnota transakce může být až 60 miliard dolarů, čímž by se stala největším obchodem v letošním roce. Minulý týden o tom jako první informoval americký deník Wall Street Journal.

Jako většina jiných amerických těžařů má i Pioneer za sebou sérii velmi dobrých let. Do značné míry za to vděčí energetické krizi a výpadku ruské ropy a plynu v Evropě. Od začátku krize stoupla hodnota akcií Pioneeru ze 150 až na téměř 250 dolarů za kus.

Exxon má o firmu zájem také proto, že Pioneer vlastní těžební práva v Permské pánvi, území bohatém na břidlicovou ropu a plyn, které se rozprostírá na západě Texasu a jihu Nového Mexika.

Velká ložiska břidlicového plynu se ale nachází i jinde než v Americe. Evropská unie měla podle odhadů z roku 2015 v břidlicích dostatek plynu na to, aby se zbavila závislosti na ruských dodávkách na přibližně 28 let, napsala agentura Bloomberg. Největší ložiska jsou v Polsku a ve Francii.

Přesto se nikde v Unii plyn frakováním netěží, v některých zemích je využívání této metody dokonce zakázáno.

Co s tím má společného americký dokumentární režisér

Hydraulické štěpení se jako způsob těžby začalo ve velkém prosazovat až začátkem tisíciletí. Američtí geologové si všimli molekul plynu zaseknutých v břidlicových horninách mnohem dříve. Těžaři ale dlouho nedokázali přijít na to, jak je z nich jednoduše a levně vysvobodit.

Nakonec přišli na správný mix vody, písku a chemických přísad, který po napumpování do země horninu „štěpí“, čímž se plyn uvolňuje. Je to, jako kdyby pod zemí neustále docházelo k drobným zemětřesením, vysvětluje v dokumentárním filmu Gasland režisér Josh Fox.

Americký filmař se začal o frakování zajímat v okamžiku, kdy se novému byznysu začalo dařit a zvažovalo ho i několik evropských států.

Za zmínku stojí, jak se k tomuto tématu Fox vůbec dostal. Oslovila ho těžařská společnost s nabídkou – vy nás necháte těžit na svém pozemku a my vám zaplatíme 100 tisíc dolarů.

Když Fox začal pátrat po informacích o frakování, zjistil nepříjemné