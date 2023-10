Když online svět a hraní her přeroste přes hlavu

Telefony během vyučování, postávání před školou s mobily, problémy se soustředěním. A mladí lidé, kteří se přiznávají k tomu, že po nocích koukají na videa na sociálních sítích nebo hrají hry. Řešíte tyhle situace se svými dětmi, jinými rodiči nebo i učiteli na třídních schůzkách? A chtěli byste se stát pro své děti nebo své blízké poučenými průvodci pro pohyb v online světě a vést je ke zdravým návykům využívání digitálních technologií?

Není hraní jako hraní

Ani jedna hodina, ani dvě, ani pět. Abychom mohli svému dítěti říct: “Ty jsi na tom závislý,” nemůžeme se jen dívat na počet hodin, které stráví s mobilem v ruce nebo s počítačem na klíně. Zajímat bychom se také měli o další faktory, které se života mladých lidí týkají. Zanedbává svoje povinnosti? Přestává se stýkat naživo s kamarády nebo s rodinou? Opouští jiné zájmy? Je pro něj problém omezit čas u mobilu nebo počítače, a to třeba ve chvíli, kdy v jeho životě nastane nějaká změna? Pokud máte pocit, že na více ze zmíněných otázek odpovídáte ano, možná je na čase obrátit se na odborníky, kteří mohou s případným problematickým hraním nebo závislostí na sociálních sítích pomoci.

Schopnost odolat

Abychom ale my nebo naše děti do této fáze nedospěli, je potřeba učit se včas seberegulaci a schopnosti rozvrhnout si rozumně čas mezi online a offline aktivity. To je samozřejmě v dnešní době čím dál tím složitější. Svou roli v tom hrají také algoritmy sociálních sítí a design her, které působí na naši psychiku. Jsou navržené tak, aby pro nás bylo čím dál tím složitější z nich odcházet.

Zvládnout se to ale dá. Jak? Pomoci mohou aplikace na hlídání času, ale třeba i pravidelné rozmluvy s dítětem doma nebo ve škole. Jenomže jak začít, když mluvit s dítětem o jeho online aktivitách není vůbec jednoduchá disciplína? Otevřít diskuzi nad tím, zda smysluplně trávím čas online, lze nyní doma i ve škole díky atraktivní výukové videohře DigiStories: Alex, která je dostupná zdarma na portálu JSNS.CZ vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Hra je volným pokračováním úspěšného prvního dílu DigiStories: Nela o kyberšikaně. Na jejím vývoji se podílelo oceňované herní studio Charles Games.

“Z mé zkušenosti mohu říct, že žáci pohyb v digitálním světě řeší hodně – vždyť je to taky jejich hlavní komunikační kanál. Velké téma jsou právě sociální sítě a obraz reality, který nám vnucují. Hodně je ale taky trápí prokrastinace – jak se naučit ze sítí „vypadnout“ do reality a užít si ji. Naplánovat si efektivně svůj čas,” dokresluje denní realitu svých žáků pedagog Jiří Kleker ze Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích.

V diskuzi nad trávením volného času online i offline by mu nově mohla pomoci právě výše zmíněná výuková videohra DigiStories: Alex. A to nejen jemu a dalším vyučujícím, ale například i rodičům. Díky hře nebo i dalším společným aktivitám, se nemusíme bát s dětmi o těchto tématech mluvit, ačkoli někdy můžeme mít pocit, že se v jejich světě už nevyznáme tolik, jako ony. Můžeme třeba dohromady koukat na videa, která děti zajímají, nebo je poprosit, ať nám ukáží své oblíbené influencery nebo nové úrovně hry. Když dětem ukážeme, že nás jejich svět zajímá, můžeme jim pak snadněji předat schopnosti, které jim pomohou zvládnout emoce a situace, do nichž se díky online hraní a sítím dostávají.

“Naposledy jsme se s žáky bavili o TikToku, kdy nás krátké video z JSNS Proč a jak tiká TikTok podnítilo k diskusi na celý zbytek hodiny. Dostali jsme se od záměrného vytváření závislosti algoritmy přes zneužívání soukromých dat uživatelů až k propagandě totalitního státu. Věřím, že nějaký základ jim tyto diskuse do života snad dají,” uzavírá Jiří Kleker.

