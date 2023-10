Může být neškodný pedofil chlapcům lepším společníkem než věčně opilí otcové? Film Ulricha Seidla Sparta napoví

Vyrazte do kina na nové artové filmy nebo usedněte doma k Netflixu a Disney+. Studenti filmových studií FF UK zapojení do projektu Mladá kritika recenzují to nejzajímavější z aktuální nabídky kin i online videoték. Film Sparta kontroverzního Ulricha Seidla, netflixový bonbonek Wese Andersona, návrat do světa Star Wars v seriálu Ahsoka a polský debut Chléb a sůl: který z těchto nových filmových a seriálových počinů stojí za vidění?